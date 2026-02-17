“Se inventan conceptos jurídicos”: Abogado de Orrego arremete contra trabajo de Fiscalía en caso ProCultura

En conversación con CNN Prime, el jurista Ciro Colombara afirmó que Orrego colaborará para que la investigación por eventuales irregularidades vinculadas a la fundación encabezada por Alberto Larraín continúe y se sancione a los responsables si corresponde.

El abogado Ciro Colombara, defensor del gobernador de Santiago Metropolitan, Claudio Orrego, calificó de “absolutamente infundadas” las acusaciones en su contra y criticó duramente la investigación de la Fiscalía de Antofagasta, encabezada por Juan Castro.

En conversación con CNN Prime, Colombara aseguró que las filtraciones selectivas realizadas por el Ministerio Público han afectado la imagen y reputación de Orrego.

Según el abogado, la Fiscalía “inventa un delito inexistente y monta una campaña comunicacional para generar la idea de que el gobernador habría actuado indebidamente”.

“Es absolutamente delirante que después se sostenga por la Fiscalía de Antofagasta, que habría un acuerdo para defraudar al Estado, en circunstancia que la posición del Gobierno Regional ha sido de un control absoluto”, aseguró el jurista.

El caso se enmarca en la investigación conocida como ProCultura, que indaga posibles irregularidades en la entrega de recursos públicos de la gobernación a la fundación liderada por Alberto Larraín.

La Fiscalía de Antofagasta, a través del fiscal Cristián Aguilar, solicitó el desafuero de Orrego para poder formalizarlo y someterlo a medidas cautelares.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó esta petición, dejando al gobernador en funciones sin restricciones legales.

Colombara también cuestionó la actuación de los fiscales en audiencias clave.

Así, el abogado explicó que durante la discusión de competencia en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, señaló que representantes de la Fiscalía participaron por Zoom y “el exfiscal Eduardo Ríos inventa conceptos jurídicos, habla de que estaríamos en presencia de delitos plurilocales; eso no existe, lo busqué en el minuto, y se lo dije al tribunal. El magistrado le requiere y el exfiscal corrigió diciendo que no son delitos plurilocales, sino pluriocacionales; tampoco existen. O sea, se inventan conceptos jurídicos”.

Asimismo, criticó la ausencia del fiscal Juan Castro en audiencias fundamentales, incluyendo el desafuero y la formalización, lo que a su juicio evidencia negligencia en la conducción del caso.

Finalmente, el abogado reafirmó que las imputaciones contra Orrego son “claramente falsas” y destacó que tanto el gobernador como el Gobierno Regional esperan que la investigación continúe para esclarecer responsabilidades.

“Se debe determinar si hubo o no apropiación indebida y sancionar a los responsables de cualquier irregularidad en ProCultura”, puntualizó.