El Gobierno del presidente, Gabriel Boric, cumple 100 días desde su instalación en La Moneda. Se trata de un proceso con altos y bajos que ha desplegado una serie de controversias, como es la reciente determinación de dar cierre a la división de Codelco, Fundición Ventanas, a propósito de la grave crisis ambiental que desató en su territorio.

Para analizar esta primera etapa en la gestión del Ejecutivo, la diputada de Comunes, Emilia Schneider, y su par de la UDI, Jorge Alessandri, abrieron un debate junto a CNN Chile, entregando sus posturas respecto a las luces y sombras del trabajo del Gobierno.

“Lo que hemos podido desplegar es, primero, un estilo de gobernabilidad bien dialogante con la ciudadanía, con las organizaciones sociales y segundo, un Gobierno que sobre todo en la Cuenta Pública es capaz de congeniar las urgencias de la ciudadanía, como es tomar medidas respecto al alza del coste de la vida y las problemáticas de seguridad”, aseveró la parlamentaria oficialista.

Por su parte, el gremialista planteó que “lo que podría resumir esto en una frase, es que todas las medidas que se criticaban con mucha fuerza en el gobierno de Piñera, finalmente se instauran y se usan ahora (…) ¿no se les ocurre nada mejor que lo que hacía Sebastián Piñera? terminan haciendo exactamente lo mismo en La Araucanía, terminan haciendo lo mismo contra el comercio ambulante”.

Ante estas afirmaciones, Schneider respondió que “yo quiero ser muy clara, este Gobierno no ha repetido los mismos errores del Gobierno pasado. No olvidemos que con el copamiento que hubo en Plaza Dignidad se violaron Derechos Humanos, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, se asesinó a Camilo Catrillanca (…) no queremos repetir recetas fracasadas de gobiernos anteriores”.

“Es bien impresionante para los estuvimos en el periodo anterior, ver en la testera a Maya Fernández, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, los tres sentados defendiendo el Estado de Excepción, cuando habían votado y habían argumentado, con argumentos de fondo, siete veces en contra (…) la primera gran medida que lanza el presidente respecto a La Araucanía en el discurso del primero de junio es ‘no se preocupen que ya estamos entregándoles tierras’ o sea, ¿la violencia lo primero que trae es tierras de vuelta?” esgrimió por su parte Alessandri.