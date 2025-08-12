Este es el canal para ver a la Universidad de Chile en su duelo con Independiente por octavos de Copa Sudamericana

Universidad de Chile recibirá este miércoles a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional por la ida de los octavos de final. El partido será transmitido en exclusiva por un único canal.

Universidad de Chile retomará su participación en la Copa Sudamericana 2025 con un duelo clave ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final del torneo continental.

El encuentro de ida se disputará este miércoles 13 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional. Los azules llegan motivados tras superar por un global de 6-2 a Guaraní de Paraguay en el repechaje, resultado que renovó sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

La transmisión del partido estará a cargo de DSports, señal exclusiva de DirecTV, que podrá verse en los canales 610 (SD) y 1610 (HD), además de la plataforma de streaming DGO. Esto implica que el compromiso no se emitirá por ESPN ni por Disney+.

Partido de vuelta

El choque de revancha entre la U y el conjunto argentino se jugará el miércoles 20 de agosto, también a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda.