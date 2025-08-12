Doctora explica: ¿Cómo saber si tu dolor es crónico?

Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"
La candidata presidencial de Chile Vamos comentó que en un eventual Gobierno bajaría la cifra de impuestos del 27% al 23%, sin gradualidad.
En Entrevistas CNN, la experta Andrea Fuenzalida conversó sobre el dolor crónico y cómo actuar frente a él.
Reconocer a tiempo el dolor crónico es clave para recibir un diagnóstico preciso y mejorar la calidad de vida.
A diferencia de una molestia pasajera, este tipo de dolor persiste por semanas o incluso meses, afectando no solo al cuerpo, sino también al bienestar emocional y la rutina diaria.
En Entrevistas CNN, Andrea Fuenzalida, médica dolor crónico y medicina del estilo de vida, sostuvo que un dolor es crónico cuando “dura más de tres meses luego de haber tenido la lesión, accidente o haber comenzado un tipo de tratamiento y que se extienda todo este periodo”.
