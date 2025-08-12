Doctora explica: ¿Cómo saber si tu dolor es crónico?

En Entrevistas CNN, la experta Andrea Fuenzalida conversó sobre el dolor crónico y cómo actuar frente a él.

Reconocer a tiempo el dolor crónico es clave para recibir un diagnóstico preciso y mejorar la calidad de vida.

A diferencia de una molestia pasajera, este tipo de dolor persiste por semanas o incluso meses, afectando no solo al cuerpo, sino también al bienestar emocional y la rutina diaria.

¿Cómo sé si tengo dolor crónico?

En Entrevistas CNN, Andrea Fuenzalida, médica dolor crónico y medicina del estilo de vida, sostuvo que un dolor es crónico cuando “dura más de tres meses luego de haber tenido la lesión, accidente o haber comenzado un tipo de tratamiento y que se extienda todo este periodo”.

