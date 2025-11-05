Sauerbaum y el trap de Matthei en la carrera presidencial: “No creo que nadie se tenga que sentir ofendido por una canción”

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, comentó en CNN Chile las reacciones que generó el trap de la candidata Evelyn Matthei en la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

El jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, se refirió a la controversia generada por el video musical lanzado por la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

Según su opinión, el trap estrenado en el marco de la campaña presidencial cumple con el objetivo de llegar a un público joven. “Me parece que es muy innovador y legítimo que lo haga; me parece muy atractivo también el formato y hace bien en hablarle a otros públicos”, destacó.

Además, elogió que se haya “chasconeado” para dar a conocer sus propuestas programáticas.

Por tanto, remarcó que en la carrera presidencial existen diversas estrategias. Sobre el camino de la candidatura de Matthei, describió que en primera instancia se centralizaron los esfuerzos en construir una alianza amplia con diversas fuerzas políticas.

“Eso se demora en construir y creo que ya quedó instalado. Obviamente, el otro paso al final de la campaña es justamente llegar a quienes están más desinteresados de la actividad pública, que son los jóvenes”, reiteró.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la pieza musical, planteó: “Yo creo que se logró el objetivo de poner en discusión qué es lo que representa cada uno, y eso es lo valioso de lo que se hace. Ahora, yo no creo que nadie se tenga que sentir ofendido por un videoclip o por una canción”.