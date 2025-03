Sara Concha (PSC) tras rechazo a moción contra Cariola: “Chile Vamos ha demostrado no ser una oposición consecuente”

En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta del PSC, partido que impulsó la moción de censura, sostuvo que “hay una derecha que en vez de respaldar está siendo cobarde”.

La presidenta del PSC, Sara Concha, criticó el rechazo a la moción de censura contra la diputada Karol Cariola (PC), apuntando contra Chile Vamos, acusándolos de “no ser una oposición consecuente”.

La acción, impulsada por el PSC a raíz del posible tráfico de influencias que indaga el Ministerio Público a propósito del caso Sierra Bella, fue rechazada tras recibir 72 votos en contra, 51 a favor y 1 abstención.

¿Qué dijo Sara Concha?

En entrevista con CNN Chile Radio, Concha sostuvo que Cariola que “debe renunciar a la presidencia (de la Cámara), porque al final le estamos haciendo un grave daño a la imagen que se tiene del Congreso”.

“Creo en la presunción de inocencia, sin duda, pero pienso que acá, cuando hay un proceso de investigación, se trata además de la presidenta de la Cámara, lo más sensato es dar un paso al costado”, agregó.

En esta línea, afirmó que la moción “no fracasó por falta de sustento, sino por la falta del apoyo que hay de quienes finalmente terminan transando por distintas razones”, recalcando que desde el PSC “tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas correctas”.

“Todo esto lo hacemos por convicción, no en un tema amateur como se quiso señalar. Y acá yo creo que hay una derecha que en vez de respaldar está siendo cobarde y no haciendo su trabajo”, apuntando directora contra Chile Vamos, a quienes acusó de inconsecuencia.

“Chile Vamos ha demostrado en muchas ocasiones, no solo en esta, no ser consecuente con una oposición, no ser consecuente con lo que hoy se está defendiendo. En muchas ocasiones, Chile Vamos ha demostrado estar más con sectores de izquierda, blindando incluso a ministros, específicamente Evópoli”, añadió.

“Vuelvo a insistir, finalmente las acusaciones que hemos impulsado no se caen por falta de sustento jurídico o el respaldo en su contenido, sino que simplemente porque acá hay colegas, sobre todo de Chile Vamos, que finalmente terminan blindando a ministros y terminan dándole la victoria a la izquierda”, cerró la diputada.

Mira la entrevista completa