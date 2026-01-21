Sara Concha defiende llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer: Acusa “discriminación” y “sesgo” por su religión

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria también planteó la necesidad de reformular el Ministerio de la Mujer, abordó su salida del comité político y descartó que la fe religiosa de la futura ministra sea incompatible con un Estado laico.

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, analizó este miércoles el gabinete anunciado por el presidente electo, José Antonio Kast, destacando la presencia de mujeres en carteras estratégicas y abordando los cuestionamientos en torno al Ministerio de la Mujer, que será liderado por su compañera de conglomerado Judith Marín.

En ese contexto, Concha valoró especialmente los nombramientos femeninos en áreas clave del Ejecutivo.

“Es importante que se hayan considerado mujeres, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, que es una cartera fundamental”, afirmó.

Respecto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la parlamentaria señaló que la cartera requiere ajustes para enfrentar los desafíos actuales.

A su juicio, el ministerio “debe tener algunas reformulaciones”, aunque recalcó la importancia de que continúe existiendo como un espacio institucional que aborde las problemáticas que afectan a las mujeres.

Al referirse a la designación de Judith Marín como futura ministra, Concha subrayó la necesidad de una mirada amplia e inclusiva.

“Es importante tener un ministerio que represente las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres”, sostuvo, en medio de las críticas que ha generado el nombramiento desde sectores del oficialismo.

Ministerio de la Mujer y comité político

La presidenta del PSC también se refirió a la decisión de dejar al Ministerio de la Mujer fuera del comité político. Si bien expresó que su postura era distinta, evitó cuestionar al mandatario electo.

“Creo que se debió haber mantenido en el comité político, pero es una decisión del Presidente Kast que no voy a cuestionar”, indicó.

Además, aseguró que existe una “discriminación” y un “sesgo intencionado” en las críticas que han surgido en torno a la fe y creencias de Marín.

“En ningún trabajo a uno le preguntan cuál es tu fe o algo similar. Creo que hay un sesgo intencionado en eso (…) Hago un llamado a evaluar a Marín durante su gestión (…) También se han instalado mentiras, se instala una mentira que genera una psicosis”, indico.

Finalmente, Concha abordó los cuestionamientos relacionados con la fe religiosa de Judith Marín, asegurando que no existe incompatibilidad con el carácter laico del Estado.

“Tengo claro que estamos en un país laico, pero también democrático. No encuentro que la fe de la ministra colisione con eso. El mandato que hoy tienen los ministros es transversal”, puntualizó.