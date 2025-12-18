Santa Cruz, presidente de Evópoli, reconoce riesgo de que Chile Vamos sea “vagón de cola” en gobierno de Kast

"Quien ganó fue un proyecto político distinto al que Chile Vamos empujó", señaló el timonel de Evópoli en entrevista con CNN Prime, reconociendo que el riesgo de quedar fuera de las principales tomas de decisiones es real.

La derecha vive días clave de cara a la conformación del gobierno que asume en marzo de 2026. El triunfo que obtuvo José Antonio Kast posiciona al Partido Republicano como el que dirigirá un trabajo conjunto con el resto de las fuerzas del sector.

¿Qué ocurrirá con Chile Vamos en ese escenario? De esto habló en CNN Prime el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, quien adelantó que nunca pueden haber “cheques en blanco” y que de todas maneras espera acuerdos para colaborar con la administración de Kast.

En primer lugar, Santa Cruz actualizó el estado del partido que preside, dado que aún existen pasos administrativos que están a cargo del Servel y del Tricel, por lo que a la fecha Evópoli sigue “completamente vigente”.

Sin embargo, ese proceso avanzará y ante eso Santa Cruz adelanta que apelarán en las instancias correspondientes.

Por otro lado, el presidente del partido de Chile Vamos reconoció que existen riesgos de entrar como “vagón de cola” del Partido Republicano en el gobierno de Kast, algo sobre lo cual afirma deberán trabajar.

“Siempre es un riesgo. Eso lo reconozco. Hoy día con humildad digo que quien ganó fue un proyecto político distinto al que Chile Vamos empujó. Por lo tanto, hay un riesgo ahí. Ahora, la pregunta es qué tiene que hacer uno: se va a paralizar por ese riesgo o va a mostrar distancia del presidente porque cree que puede ser vagón de cola de ese proyecto, o vamos a poner a Chile primero”, reflexionó el timonel de Evópoli.