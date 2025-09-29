Excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda y caso de Bernarda Vera: Cordero sabía en mayo de 2024 y no lo judicializó

Sandro Gaete, quien ejerció como coordinador del Plan Nacional de Búsqueda hasta mediados de 2024, es enfático en señalar que lo correcto una vez detectaron que Vera podía estar viva y en Argentina, era que Cordero, entonces ministro de Justicia, hubiera presentado los antecedentes ante los tribunales para investigarlo.

Un reportaje televisivo reveló que Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida en el contexto de la dictadura militar, en realidad estaba viva en Argentina, abriendo una polémica contra el Gobierno que precisamente ha impulsado el Plan Nacional de Búsqueda.

Sobre esto habló Sandro Gaete, excoordinador del Plan Nacional de Búsqueda, quien afirmó que ya en mayo de 2024 se había levantado la primera alerta sobre Bernarda Vera y que, a diferencia de lo realizado posteriormente por el ministro Luis Cordero, quien entonces estaba a cargo de Justicia, él hubiera derivado el caso a tribunales.

“Aquí había antecedentes concretos que de había una situación al menos anómala”, asegura Gaete. “El tema puntual es que quien debiera haber resuelto si se investigaba o no es un juez de la República, no un ministro de Justicia”.

En ese sentido para el excoordinador del plan esta diferencia entre su criterio y el del entonces jefe de la cartera de Justicia es clave para entender que a la fecha no se tenga certeza sobre si Vera sigue o no con vida.

“Yo no podía entender que, por la formación que tengo, que antecedentes que eventualmente pueden ser constitutivos de delitos se tienen denunciar porque hay un juez de la República que tiene resolver y tiene que investigar. Porque la respuesta que yo recibía es que ‘la autoridad lo está estudiando’. Y el ministro me dijo que lo estaba estudiando”, agregó.