Sáez (FA) aclara dichos sobre el “declive de representación” del Socialismo Democrático: “No lo hice para generar polémica”

El diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, se refirió a la controversia generada por sus dichos respecto de que los partidos que integran el Socialismo Democrático “han venido en declive en cuanto a su representación popular y social”.

El diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al distanciamiento con el Socialismo Democrático, tras la controversia generada a raíz del Caso Gatica y la ley Naín-Retamal.

Consultado por sus dichos en Radio Pauta, donde sostuvo que la apuesta de reunirse entre ellos responde a “tener más fuerza, porque de lo contrario caen en cierta irrelevancia por número”, y agregó que “estamos hablando de partidos que han venido en declive en cuanto a su representación popular y social”, el parlamentario explicó el contexto de sus declaraciones.

“Causó bastante revuelo, pero se enmarcaba dentro de un análisis más amplio y era una constatación. En el fondo, señalé que parecía que los partidos confluyeran para tener más (potencia), ya que han perdido base electoral en más de una década, donde han ido retrocediendo electoralmente, y esa es una constatación de la realidad, nada más”, afirmó.

Asimismo, aclaró que “no lo hice con el ánimo de generar alguna polémica, aparentemente no había muchas noticias”.

Respecto a las reacciones que provocaron sus declaraciones, en particular las críticas que apuntan a que el Frente Amplio llama a la unidad desde una posición de superioridad o a su derrota en la reelección, Sáez recalcó: “No voy a responder ese tipo de comentarios, nadie escuchó la entrevista completa”.