Claudina es una mujer de 60 años que vive en Lautaro. Acaba de quedar viuda, por ende se va a vivir con su hija. Ahí descubre el amor, descubre otro mundo del cual ella ha sido privada.

Ese es el argumento de La Nave del Olvido, nuevo estreno chileno dirigido por Nicol Ruíz Benavides y protagonizado por Rosa Ramírez.

En entrevista con CNN Chile, la actriz precisó que visibilizar la historia de estas dos mujeres es un tema que hay que resaltar. “Para mí, hablar de mujeres mayores, el hablar del amor en las mujeres mayores y en un país que aún está bastante presenta la homofobia, creo que es un tema que hay que resaltar como tantísimos otros”, dijo.

Para Ramírez, la historia de amor entre Claudina y Elza representa “un canto a la libertad”. Asimismo, precisó que “es un tema que está tratado con mucho cariño y no es racional. El resultado de la sensibilidades de las personas que nos vimos involucradas en este proyecto, es el resultado de una sociedad que está tratando de abrirse camino a un presente donde los cariños, donde los respetos, donde las libertades sean tratadas o sean vividas de buena manera”

“El que un ser humano se dé el placer de liberarse a los 14, a los 30, a los 70 años siempre va a ser muy aplaudido. Yo creo que ese es el gran valor que yo puedo ver en la película”, expresó.

En ese sentido, la actriz declaró que la edad no debiese ser un impedimento para cambiar los cánones establecidos por la sociedad. “Para mí cuando hay ganas de contar algo, de compartirlo, se van a buscar las maneras, los caminos propios. Hay gente que lo hacía escribiendo un libro, otros haciendo una clase de historia, otros saltando en una esquina, cada uno verá la manera cómo lo hace y lo puede hacer un joven de 18, personas de 30 y también lo pueden hacer personas de 70 y de 80 años. La edad no debiera ser un impedimento. (…) Yo creo que el contexto histórico presente, no creo que radica en un segmento, en una edad. Todos de una u otra manera nos hemos ido sumando a reconquistar este país, en el fondo eso es lo que me interesa a mí, que tengamos la edad que tengamos, tengamos los vicios que tengamos, nos sumemos a estas ganas de cambiar el país”, dijo.

“Las vacas, mis ojos detrás de la ventana”

Por otra parte, la actriz también dejó una invitación para ver la obra Las vacas, mis ojos detrás de la ventana, que se estrenará a fines de este mes en el Gran Circo Teatro de Calle República.

“Ahí contamos la historia de cuatro mujeres de un pueblo x, donde el patriarcado hace de las suyas como en tantos lugares de nuestro país. La única gran diferencia es que en este pueblo hay cuatro mujeres que no son amigas entre sí, no son vecinas. Son mujeres que les ha tocado ver, vivir y rechazar esta situación y ellas, porque se dan cuenta que deben hacer algo, no solamente deben quejarse de la situación, sino que se deben hacer cargo, deciden acabar con el patriarcado y lo hacen”, explicó.

“Sabemos que es una fantasía, pero las fantasías o los sueños de tanto soñarlos, de tanto fantasearlos, uno los puede llevar a la realidad. Estas mujeres lo logran, para mí es uno de los grandes aportes de este montaje que además está hecho con mucho talento, con mucha sensibilidad también”, agregó.