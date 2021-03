“Yo no soy ni feminista ni machista, porque creo en la igualdad“.

Con esas palabras abría su intervención Rojo Edwards (Partido Republicano) en el segmento sobre el Día Internacional de la Mujer de Aquí se Debate, de CNN Chile, donde el candidato a gobernador por la Región Metropolitana fue consultado por cuál privilegio reconocer por haber nacido hombre.

“Creo que todos tenemos que ser iguales y si hay un feminismo al que me encuentro más cercano es al feminismo liberal, no la que vemos en las calles“, apuntó la carta del partido liderado por José Antonio Kast en el panel conformado por Nathalie Joignant (PEV), Pablo Maltés (PH), Karina Oliva (Comunes), Claudio Orrego (DC), Catalina Parot (Evópoli) y Fresia Quilodrán (Unión Patriótica).

En la misma línea, indicó que “no necesito la etiqueta de feminista para decir ese tipo de cosas”, en relación a que también pide igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

“El feminismo que usted llama feminismo es el feminismo liberal y no el feminismo que hoy existe”, replicó Edwards, quien declaró que “el feminismo que hoy veo en las calles es un feminismo que nosotros llamamos feminismo neomarxista”.

Junto a esto, declaró que “el marxista es el que explica la historia a través de la lucha de clases entre trabajadores y emprendedores y empresarios”.

Es por lo anterior que añadió que “lo que hace el neomarxista es decir ‘vamos a generar grupos de opresores y oprimidos: hombres-mujeres, homosexuales-heterosexuales, mapuches-no mapuches’“.

“Y después la izquierda dice ser parte de los oprimidos para silenciar a quienes pensamos distinto, sin ningún tipo de presunción de inocencia, sin derecho al debido proceso y hoy lo que tenemos es que las universidades estatales prácticamente no hay ningún profesor que sea de nuestro sector, porque han sido todos expulsados”, manifestó.

Incluso, marcó diferencias con una de las grandes demandas históricas del movimiento feminista: el aborto. “Cuando el feminismo dice estar a favor del aborto, ese ya no es feminismo, eso no tiene nada que ver con igualdad entre mujeres y hombres, eso es quitarle la vida al que está por nacer y no puedo estar con ese feminismo”, sostuvo.

“Creo que los hombres tenemos el privilegio de caminar tranquilos en la noche , más tranquilos que las mujeres y eso es algo que evidentemente tiene que cambiar“, concluyó.