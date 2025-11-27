Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, descarta libertad de acción ante consulta que definirá si apoyarán a Jara, Kast o votarán nulo

El líder del Partido de la Gente detalló cómo será la consulta de este domingo para definir qué hará el conglomerado de cara a la segunda vuelta. Además, respondió a las críticas del Partido Nacional Libertario afirmando que están "aburridos" de las denostaciones.

Esta segunda semana de campaña electoral hacia la segunda vuelta presidencial contó con nuevos respaldos y espaldarazos para los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast. Pero aún queda pendiente lo que resolverá un gran bolsón de votos que dejó la primera vuelta: el Partido de la Gente (PDG).

Sobre esto habló en CNN Prime el presidente del partido, Rodrigo Vattuone, quien detalló los próximos pasos del conglomerado hacia el 14 de diciembre, día de la elección.

Así, este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo una consulta a los militantes del PDG, liderada por los presidentes regionales, para el día lunes compartir la información del resultado. Entre las opciones que pueden resultar se descartó la libertad de acción, dejando así entre las alternativas Jara, Kast o nulo.

Esta será “absolutamente vinculante”, explicó Vattuone. En ese sentido, surge la duda respecto de parlamentarios electos que ya han emitido opiniones personales hacia uno u otro candidato.

Frente a la consulta respecto de si es posible garantizar que todos los militantes respetará la decisión que se tome en la consulta, el presidente del PDG afirmó: “Absolutamente, en un 100%. Y el liderazgo y la conducción del partido la tengo yo, y así lo doy por certero”.

Asimismo, añadió que quienes no respeten dicha decisión serán sancionados. “Toda acción, tiene una reacción, y nosotros, como partido lo vamos a hacer así, pero no creo que sea la condición”, dijo Vattuone.

Vattuone se refirió además a los respaldos “simbólicos” entre Eduardo Frei y Michelle Bachelet a las candidaturas de Kast y de Jara respectivamente, donde a su juicio “fue más impactante en la opinión pública el apoyo del expresidente Frei a José Antonio Kast”.

“Estamos aburridos” del Partido Nacional Libertario

Por otro lado, Vattuone abordó lo que han sido los cuestionamientos que han recibido en el PDG por parte de representantes del Partido Nacional Libertario, incluyendo al propio Johannes Kaiser.

“Hemos visto cómo nos han atacado desde el partido libertario. Descalificaciones que tampoco sirven para nada. Ya terminó la primera etapa. Que nos sigan denostando y descalificando no tiene ningún interés para los chilenos y tenemos que centrarnos en las propuestas y en el Chile de mañana”, comentó el líder del PDG. “Estamos aburridos, porque nos han denostado antes, toda una campaña y la siguen”.