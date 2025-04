Galilea aseguró ser partidario de primaria entre Matthei, Rincón y Carter: “Sería interesante para la ciudadanía”

El senador y presidente de RN habló en CNN Prime sobre las negociaciones y acuerdos en los que están trabajando al interior de Chile Vamos, señalando que creen en los mismo plazos que impuso el exalcalde de La Florida para definir aquello.

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, habló en CNN Prime sobre las esquirlas que dejó al interior de Chile Vamos la definición de la mesa del Senado, así como también la impresión con la que queda tras el plazo impuesto por el exelcalde Rodolfo Carter para ser convocado a una primaria.

En cuanto a lo primero, Galilea confirmó que “sí se veía venir” la alzada de Manuel José Ossandón y que aún habiendo conversado con él no hubo forma de revertir lo que terminó ocurriendo, con él en la presidencia y con Ricardo Lagos Weber en la vicepresidencia, permitiendo el ingreso del oficialismo a la testera.

Sin embargo, como presidente de RN aseguró que no tomarán medidas por lo que hizo Ossandón, pues no habrían normas ni reglamentos que apunten a sancionar lo ocurrido. “No le cabe ninguna sanción al senador Ossandón. Lo que sí cabe es conversar y no cansarse de conversar para que estas situaciones de controversia al interior de Chile Vamos no se repitan”.

Por otro lado, Galilea descartó que esto genere algún efecto negativo a la figura de Evelyn Matthei, quien como candidata presidencial de Chile Vamos tampoco debía intervenir en la votación de la corporación.

Carter pone fecha a su candidatura

En tanto, el presidente de RN también comentó el “ultimátum” que impuso el exalcalde de La Florida, luego que en CNN Prime afirmara que el límite para sumarlo a una primaria junto a Matthei sería la próxima semana (7 de abril en adelante).

No obstante, para Galilea dicho plazo no fue “en términos tan perentorios”.

“Nosotros tenemos el mismo interés de ojalá resolver el tema primarias cuanto antes. Por lo tanto, eso es un desafío común, una pretención común”, aseguró.

En esa línea, agregó que es partidario de una primaria que incluyera a Carter y a la abanderada de Demócratas, Ximena Rincón. “Sería una primaria que ya tiene condiciones para hacerla suficientemente interesante para la ciudadanía”, afirmó.