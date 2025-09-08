Galilea afirma que el “chao préstamo” de Kast sería “darse un gustito” y que no traería ningún beneficio

"Meten mucho ruido y generan muy pocas nueces. En realidad, no generan ninguna nuez", dijo el senador sobre una de las propuestas más criticadas de la candidatura del republicano.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, habló en Tolerancia Cero sobre la polémica que generó la propuesta de José Antonio Kast donde modificaría parte de lo alcanzado en la más reciente reforma al sistema de pensiones, idea que en su programa llamó “chao préstamo”.

Galilea, quien fuera parte de las negociaciones que llevaron a puerto la reforma, señaló que su mayor crítica a la propuesta del republicano tiene que ver con que esta no generaría los beneficios que el candidato cree.

“Es una línea bastante corta así que no tiene mayor análisis de qué significa el ‘chao préstamo’. Lo que teóricamente harían no trae ningún beneficio para ningún cotizante. Por lo tanto, uno dice por qué pongo algo en el programa que viene a tratar de, en parte, desarmar una reforma que costó tanto sacar adelante, con una idea que en la práctica no trae ningún beneficio”, afirmó Galilea.

Señalando que además distintos expertos han expresado que el “chao préstamo” no sería una buena idea, el senador expresó que sin generar beneficios una propuesta así solo sería “darse un gustito” y que sería más bien algo “marginal” respecto a los pricipales debates.

“Meten mucho ruido y generan muy pocas nueces. En realidad, no generan ninguna nuez”, agregó.