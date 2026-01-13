Galilea por Caso Gatica: “No es lógico que una turba o una persona vaya y se dé el gusto de atacar a carabineros”

El presidente de Renovación Nacional comentó el resultado del caso en que el exteniente coronel Claudio Crespo, señalando que precisamente lo que buscaba la Ley Naín-Retamal era el respeto a quienes imponen la ley.

Este martes el 4° Tribunal Oral en lo Penal absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en el caso de las lesiones sufridas por Gustavo Gatica, ocurridas en el contexto de las manifestaciones de 2019.

La justicia desestimó las acusaciones de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas formuladas por el Ministerio Público, considerando que si bien se acreditó que fue Crespo quien ejecutó los disparos que cegaron a Gatica, se determinó que constituyeron una legítima defensa.

En conversación con CNN Prime, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, destacó que fue la Ley Naín-Retamal la que permitió consagrar la legítima defensa de las policías.

“Tengo entendido que (el tribunal) finalmente consideró que había obrado en legítima defensa. Eso es parte de lo que estableció este Congreso con la Ley Naín-Retamal. Cuando hay personas que agreden directamente a Carabineros de Chile, Carabineros de Chile tiene derecho a defenderse. Y si de esa defensa ocurren situaciones que, por supuesto, nadie se espera, ni el propio carabinero, ni nadie, bueno, quien carga con el peso de eso es quien agrede a carabineros”, comentó el senador.

Señalando que “nadie puedes estar feliz de que alguien pierda la vista”, el parlamentario aseguró que la lección del caso “es que a Carabineros se le respeta”.

“No es lógico que una turba o una persona en particular vaya y se dé el gusto de atacar a carabineros sea por la razón que sea. Eso es algo que tenemos que entender para siempre. El imperio de la ley, el respeto a quienes imponen la ley, el respeto a Carabineros de Chile, tiene que estar siempre por sobre todas las cosas”, añadió.

Por otro lado el timonel de RN se refirió a las críticas que levantaron durante la jornada desde el propio oficialismo, emplazando al Gobierno por haber impulsado esta normativa.

En esa línea, aseguró que el Partido Comunista recae en la tesis de que agredir a carabineros “no tiene consecuencias”, un punto “errado” a su juicio y precisamente lo que buscaban corregir con la Ley Naín-Retamal.

“Todos los manifestantes tienen que entender que hay un límite: jamás se puede atacar a carabineros, jamás se pueden atacar a otras personas y no tiene por qué dañarse la propiedad pública y privada. Las manifestaciones deben ser pacíficas y eso es lo que busca la ley, eso es lo que está establecido en la Constitución y eso es lo que todos tenemos que entender”, concluyó.