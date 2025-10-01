Galilea y el “gustito” del Presidente Boric: “El mensaje de presupuesto de la nación tenía que ir en otro sentido”

El senador y presidente de RN lamentó que no hubiera mayores conclusiones o balances sobre el presupuesto y el estado fiscal, restándole mayor importancia a la crítica soterrada que lanzó el mandatario a Kast.

Un discurso que quizá podía haberse previsto más bien técnico o enfocado principalmente en cifras terminó haciendo noticia duranta la jornada de hoy, pero no precisamente por esto. La cadena nacional del Presidente Gabriel Boric estuvo marcada por un análisis del mandatario sobre el estado del fisco, pero sobre todo por sus críticas a una propuesta que -sin nombrar- apuntaba a la candidatura de José Antonio Kast.

Más allá de las polémicas posteriores por estos dichos del Presidente, continúan las dudas sobre el estado de las cuentas fiscales, algo que desde Chile Vamos han presionado con particular énfasis durante los últimos días.

Sobre esto habló en CNN Prime el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, quien aseguró que uno de los puntos a revisar tiene que ver con la denominada “glosa republicana”, que es un monto que bordea entre los 500 y 800 millones de dólares y que cada gobierno suele dejar a disposición del siguiente para todo lo que es la instalación del mismo.

Al respecto, Galilea comentó que tras haberlo planteado al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, este se mostró abierto a reponer un monto de libre disposición durante la discusión del proyecto de presupuesto.

Por otro lado, el senador RN lamentó que finalmente hubiera un desajuste entre lo que se creía tendríamos de ingresos y lo que realmente obtuvo el país.

“Cuando uno analiza los tres últimos ejercicios presupuestarios (…) tenemos que se ha producido un desajuste respecto de lo que se pensaba que iba a ocurrir y respecto de lo que efectivamente ocurrió. Por lo tanto, no tuvimos en ninguno de estos años suficientes recursos para pagar la cuenta y eso ha llevado a que aumente la deuda del país”, dijo Galilea.

Otro de los cuestionamientos realizados tras la cadena nacional del mandatario tiene que ver con la crítica que soterradamente hizo a Kast al plantear que un recorte fiscal como el que él pretende llevar a cabo no se sostiene sin recortar ayudas sociales.

Para el senador Galilea, estas palabras no significaron intervensionismo como tal, pues bajo su visión este concepto “admite muchos grados”, pero que sí lo consideró un “gustito” del mandatario.

“A mí no me pareció. Todos los días el presidente puede hacer una crítica política. Todos los días sus ministros pueden hacer críticas políticas. Pero creo que el mensaje de presupuesto de la nación es un mensaje que tenía que ir en otro sentido, una orientación más reflexiba”, comentó.