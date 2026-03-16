Rocío Montes analiza el debut de la ministra de la Mujer, Judith Marín: “No se espera que sea lo que no es, pero sí que le vaya bien”

La panelista de Tolerancia Cero y periodista Rocío Montes analizó la primera entrevista de la ministra de la Mujer, Judith Marín. “No se espera obviamente que sea lo que no es, pero sí que le vaya bien. Las urgencias de las chilenas son múltiples y diversas”, expresó.

En un gobierno donde el poder político está concentrado en hombres, como el propio presidente José Antonio Kast, el ministro del Interior Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, además de los asesores Alejandro Irarrázabal y Cristián Valenzuela, hoy debutó públicamente la ministra de la Mujer de la administración de Kast.

Y quiero centrarme en ella y, sobre todo, en desearle suerte. Porque no será fácil para Judith Marín, 30 años, profesora de castellano, representante del Partido Social Cristiano en el Gabinete, de convicciones conservadoras -fue activista anti aborto- hacerse un espacio y tener una voz influyente en este Gobierno que parte con un desafío. De acuerdo a la encuesta Cadem difundida este domingo, hay ocho puntos de distancia entre los hombres que apoyan a Kast (61%) y las mujeres (53%).

Marín ha sido una de las ministras que no ha concedido entrevistas desde que fue nombrada el 20 de enero pasado. No lo hizo antes del 8 de marzo, pese a que se le aconsejó. Tampoco en torno al día 11, cuando asumió en el cargo, hace cinco días (que dada la intensidad del Gobierno, parecen cinco meses). No eligió un medio de comunicación, sino un encuentro organizado por ICARE, el ciclo “Conoce a tu ministro”, donde en una conversación con Karen Thal dio sus primeras directrices. Y la empezamos a conocer. El auditorio era cuidado -mujeres del mundo empresarial-, pero difícil, porque las convocadas eran profesionales híper informadas sobre los desafíos que enfrentamos hoy las chilenas.

Fue una conversación larga, donde mostró habilidades comunicacionales y especial destreza para escabullirse de los temas complejos, que ella sabe detectar. Consultada por sus convicciones, contestó que su mayor convicción es “servir a Chile”. Pidió que pararan las caricaturas y los prejuicios sobre sus creencias. Supo ser lo suficientemente ambigua respecto del proyecto de Sala Cuna universal (dijo que era fundamental), aunque el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ya aseguró el fin de semana que “antes de presentar indicaciones se tienen que lograr vías de financiamiento”.

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Entre las presentes, luego de su intervención, primó un análisis: estuvo muy bien para las bajas expectativas del público, pero aún está lejos del nivel de información y manejo que exige este ministerio en Chile.

Ministra: hoy definió sus tres prioridades -empleo, seguridad y salud oncológica-, aunque no escuchamos de proyectos de ley. Pero muchas le deseamos suerte. No se espera obviamente que sea lo que no es, pero sí que le vaya bien. Las urgencias de las chilenas son múltiples y diversas, como sabe bien usted que conoce los sectores populares del sur de Santiago, donde creció y donde se convirtió en la primera profesional de su familia…como contó hoy. Muchas la queremos escuchar, no que la opaquen. Sobre todo si, como usted misma aseguró en Icare, llegó “a mejorar lo que ya está”, aunque no queda claro aún a qué se refiere con eso.