Roberto Marrero: “El Helicoide se convirtió en la cárcel política más grande de Latinoamérica”

Por CNN Chile

08.01.2026 / 22:54

El exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela vive hoy en el exilio luego de haber pasado por el principal centro de detención y torturas que mantuvo el régimen de Maduro, y habló en CNN Prime sobre lo que espera tras la intervención de Estados Unidos.

Este jueves se inició la liberación de personas que tenía en prisión el régimen de Nicolás Maduro, quien fuera detenido en una operación de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Hasta ahora se han confirmado cinco liberaciones”, contó a CNN Prime Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela y quien pasó precisamente por El Helicoide, el centro de detención y torturas donde el régimen enviaba a presos políticos.

Marrero aseguró que la noticia sobre la liberación de personas la recibió con expectativas, sobre todo tras los dichos del presidente estadounidense Donald Trump sobre cerrar El Helicoide y liberar a quienes allí se encuentren.

A su juicio, la administración que provisoriamente lleva adelante Delcy Rodríguez como presidenta interina está completamente alineada con Estados Unidos.

