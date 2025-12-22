Rincón sobre el exministro de la Suprema: “Hay un problema grave de juicio que aún no detecta Simpértigue”

La conductora de Tolerancia Cero se refirió a la destitución de Diego Simpértigue tras la aprobación de su acusación constitucional en el Senado. "Seguro que no es el único que ha actuado mal, pero yerra de nuevo cuando dice que lo hacen a él responsable de un desprestigio que no es su culpa", comentó.

Cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. El ahora exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, pidió ayer que el Senado hiciera justicia en su acusación constitucional, y parece que los senadores cumplieron. Se hizo justicia.

Los porfiados hechos están ahí; otra cosa es la valoración que de ellos hace Simpértigue. Viajó con los abogados de la empresa bielorrusa a favor de la cual había fallado, y no una, sino dos veces. Parte de los hechos que también ha reprochado el fiscal judicial, porque sigue el sumario en su contra, y también hay una investigación penal en curso.

Incluso si le creyéramos que una de las veces del crucero fue casualidad, como también que se toparan en España, o que de todos los departamentos justo su yerno llegara al de uno de los abogados… justo, justo, justo todo. Incluso si le creemos que nunca supo que estaba fallando en una causa que llevaban esos abogados porque esos días no alegaban ellos. Incluso así, hay un problema grave de juicio que aún hoy no detecta Simpértigue.

Él sigue creyendo que no tenía que inhabilitarse, porque sostiene que no tenía cercanía extrema con Mario Vargas y Eduardo Lagos. Entonces, si no es alguien con quien viajas, que te felicita cuando asciendes, con quien compartes y de quien se tiene familiaridad extrema que obliga a la abstención… ¿Entonces respecto de quién, aparte de su esposa, el ahora exmagistrado cree que debería inhabilitarse?

Seguro que no es el único que ha actuado mal, pero yerra de nuevo cuando dice que lo hacen a él responsable de un desprestigio que no es su culpa. Él y otros han sido parte de este proceso, triste, y que resulta injusto cuando existen jueces probos que son muchos. Un proceso que tiene a la ciudadanía desesperanzada de que, respecto de ellos, si no tienen recursos y contactos, también se haga justicia.