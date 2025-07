Por riesgo de tsunami: Cerca de 900 personas han evacuado hacia zonas seguras en Rapa Nui

En CNN Chile Radio, el teniente coronel Daniel Guzmán comentó que los casi 900 evacuados corresponden a turistas que alojaban cerca de la zona costera.

El teniente coronel Daniel Guzmán, de la sexta comisaría de Rapa Nui, informó que cerca de 900 personas han evacuado hacia zonas seguras en la isla, debido al riesgo de tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 en Rusia.

Debido a la emergencia, Senapred declaró Alerta Roja por riesgo de tsunami, por lo que Rapa Nui comenzó el proceso de evacuación, principalmente de turistas que se encontraban bajo la cota 30.

En entrevista con CNN Chile Radio, Guzmán comentó que desde las 6:00 de este miércoles “se efectuaron los cortes de tránsito y la evacuación respectiva del borde costero hasta la cota de los 30 metros”, y que se encuentran en zonas seguras, es decir, en la iglesia Santa Cruz de Rapa Nui y en el aeropuerto Mataveri. “Son los dos puntos principales donde la gente puede llegar para poder esperar que se levante esta letra”.

#CNNChileRadio | Teniente coronel Daniel Guzmán, de la sexta comisaría de Isla de Pascua, sobre evacuación de la población por el riesgo de tsunami: Corresponde a las personas que estaban bajo la cota 30 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/sDmqLKi1SB — CNN Chile (@CNNChile) July 30, 2025

Además, explicó que todos los años se realiza en la isla un simulacro de tsunami, donde se evacúa el borde costero. Esto “ha ayudado a que las personas locales ya sepan cuál es el lugar de reunión y cuáles son las vías de evacuación. Estamos contentos con todo el apoyo que hemos tenido de la comunidad y también de los centros turísticos para poder realizar esta evacuación”.

“La comunidad ya está al tanto de estas actividades donde se ha realizado todos los años un simulacro. No hemos tenido problemas y han cooperado. No hemos tenido tampoco ninguna situación con alguien que no haya querido evacuar o haya querido abrir su local”, acotó.

Consultado sobre si se espera evacuar a toda la población de la isla o solo a aquellas que están más expuestas en zonas de riesgo, respondió que la evacuación es solo para quienes “se encuentran bajo la cuota 30″.

#CNNChileRadio | Teniente coronel Daniel Guzmán, de la sexta comisaría de Isla de Pascua, sobre evacuación de la población por el riesgo de tsunami: 📡 En vivo: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/Sd79hEcZzQ — CNN Chile (@CNNChile) July 30, 2025

“El resto de las personas que están en zonas seguras se mantienen en sus domicilios. Asimismo, la gente de acá ya está acostumbrada a esta movilidad y por ende, de inmediato, una vez que se activa la alarma SAE y en este caso la sirena de bomberos, ellos salen del sector, saben cuáles son los sectores no seguros y se dirigen a las zonas seguras. La mayoría se van a casos de familiares”, dijo.

Y que estas 900 personas “en general son turistas que vienen de hospedajes que están en el sector costero”.