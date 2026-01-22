Reunión sin el PC-FA: Presidente del PPD descarta “exclusión” y dice que es un “error” que el Gobierno “tome palco en la crisis”

Ante el distanciamiento del Socialismo Democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista, el timonel del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, afirmó que “el peor error es que el Gobierno tome palco y entienda que esto es solo un problema de partidos”.

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la relación política con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), luego del distanciamiento surgido tras el Caso Gatica y la controversia generada por la Ley Naín-Retamal.

Consultado por el periodista Ivo Goic sobre la reunión que sostendrá el Socialismo Democrático, a la que no están invitados el PC ni el FA, Quintana respondió que la convivencia entre las fuerzas oficialistas “se tensó un poco”.

“No podemos mantener hasta el fin del Gobierno esta tensión y, por lo mismo, nos parece que lo más razonable y que ayuda a la unidad es que justamente los sectores que tenemos mayor afinidad, y que nos sentimos más interpelados de alguna manera por los dichos que emitieron colegas respecto del Caso Gatica, tengamos unas mínimas coincidencias para aportar al resto, y luego vendrá un encuentro más masivo”, explicó.

Asimismo, manifestó: “A juicio nuestro, sentimos que se pasaron varias líneas y hay que ver si es posible retomar un camino de diálogo. El gran problema que se dio al interior de las coaliciones que apoyaron al Ejecutivo es que las confianzas nunca maduraron lo suficiente y, en eso, el Gobierno pudo haber hecho más. En esta crisis que estamos viviendo también puede hacer lo suyo; creo que el peor error es que tome palco y entienda que esto es solo un problema de partidos”.

Respecto de un eventual quiebre en la alianza, sostuvo que “espero que no sea definitivo”, ya que para ninguna administración es positivo terminar de esta manera.

Desde su perspectiva, el momento es clave para definir si se retoma o no el “trabajo unitario” con las distintas fuerzas políticas progresistas.

“Hay que mirar la reunión de mañana no como una exclusión. El Socialismo Democrático se reúne con habitualidad y también lo hace con la Democracia Cristiana. Entonces, esto es al revés: muestra una esperanza de que podamos reconducirnos hacia una vía unitaria”, complementó.

Por otro lado, adelantó que la instancia también tendrá como objetivo analizar la composición del próximo gobierno del mandatario electo, José Antonio Kast, quien está ad portas de asumir el próximo 11 de marzo.