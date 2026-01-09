Soto advierte por altas expectativas sobre gobierno de Kast: “Es un error que también le costó caro al Presidente Boric”

El diputado PPD habló en CNN Prime sobre el cambio de tono entre el Gobierno y el presidente electo, algo que a su juicio no ayuda al traspaso de mando de manera institucional como venía realizándose.

Un cambio de tono es el que reconocen en el mundo político distintos personeros. Y es que la relación institucional en buena lid que se mantuvo los primeros días tras la elección presidencial pareciera haber llegado a su fin, luego de los cruces entre el presidente electo José Antonio Kast y el mandatario Gabriel Boric.

Al menos esto plantea el diputado Raúl Soto (PPD), quien en conversación con CNN Prime se refirió a cómo ven este giro ad portas de volver a ser oposición, así como también el futuro que prevé para el socialismo democrático.

“No es bueno para el país que nuestros dos principales liderazgos, el actual y el futuro presidente, estén enfrascados en una pelea política estéril que no le hace bien al país. Espero exista un traspaso de mando tranquilo, responsable y republicano”, comentó el parlamentario, señalando que es necesaria “una tregua política” entre ambos de cara a la asunción del nuevo mandatario.

Por otro lado el parlamentario comentó cómo ve el primer año del gobierno de Kast, sobre todo pensando en cómo se materializarán las promesas de campaña en este gobierno “de emergencia”. “José Antonio Kast ha generado muchas expectativas en el país y le va a costar mucho cumplir esas expectativas, por lo que es probable que el trayecto sea muy complejo”, aseguró.

En ese escenario, el rol que espera cumpla la nueva oposición es el de ser constructivos y responsables, “con una predisposición positiva”. “Eso no significa que vamos a ser entreguistas, no significa que le vamos a decir que sí a todo, pero tampoco le vamos a decir no a todo”.

“Si José Antonio Kast toma la decisión de gobernar desde la batalla cultural e ideológica y atrincherarse, tironeado por los sectores más extremos de la derecha va a cometer un error garrafal, y nosotros por supuesto que nos vamos a oponer a cualquier cosa que signifique retrocesos sociales”, expresó el parlamentario.

Asímismo, Soto hizo un paralelismo con la expectativas que se plantearon durante la campaña en que salió elegido el Presidente Boric con lo que hoy se espera que haga Kast: “No va a tener fácil la tarea porque las expectativas han sido muchas. Probablemente es un error que también, sobre todo en el primer año de gobierno, le costó caro al Presidente Gabriel Boric”.