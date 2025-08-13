Raúl Sohr y la cumbre Trump-Putin: “Para Rusia, sería una victoria absoluta”

En conversación con Conexión Global Prime, el experto cuestionó la preparación del enviado estadounidense y anticipó un “ninguneo” a Europa y Ucrania, señalando que una cumbre de este tipo solo consolidaría el poder de Moscú en el conflicto.

El destacado analista internacional Raúl Sohr abordó la cada vez más posible cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, advirtiendo que el encuentro podría fortalecer la posición rusa más que la estadounidense.

“Expectativa de que algo puede surgir”

En una nueva edición de Conexión Global Prime, Sohr reconoció que existe una atmósfera de expectativas globales por esta eventual reunión. “Hay cierta expectativa de que algo puede surgir”, dijo, aunque advirtió que ese “algo” tiende siempre a favorecer los intereses de Moscú.

El experto también cuestionó la idoneidad de Steve Witkoff —representante designado de EE.UU.—, calificándolo como un “corredor de propiedades” con escaso conocimiento de la región.

“Comete errores, sabe poco de la geografía de Ucrania, de las reivindicaciones históricas. No es muy distinto a Trump”, afirmó el analista, aludiendo al estilo de improvisación política vinculado al expresidente estadounidense.

Crimea, una línea roja de Moscú

Contundente sobre el tema territorial, Sohr descartó cualquier posibilidad de que Putin acepte devolver Crimea.

“Rusia no va a entregar jamás Crimea”, sentenció. En su análisis, cualquier concesión en esa materia es impensable para el Kremlin.

Sohr también destacó el impacto que tendría este encuentro en las relaciones transatlánticas. Según él, en tan solo gestiones diplomáticas, EE.UU. excluyó deliberadamente a la Unión Europea e incluso a Ucrania.

“Estados Unidos ha dejado bien claro quién es el dueño del circo. Dejó afuera a la Unión Europea, no solamente a Ucrania. Es un formidable ninguneo a los europeos”, acusó el analista.

Finalmente, el analista explicó que un cara a cara con Trump le confiere legitimidad internacional, fortalece su narrativa interna y debilita la posición europea en el actual escenario.

“Para Putin es una victoria absoluta”, puntualizó.