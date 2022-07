En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr reflexionó sobre la ola de calor que afecta a Europa y Estados Unidos, la cual ha provocado una serie de incendios, muertes, sequía y problemas en la población. “Parece una tragedia anunciada cada año, a estas alturas no se puede seguir discutiendo si hay o no calentamiento global, si hay o no cambio climático, es evidente. ¿Qué tipo de demostración necesitaría alguien?”, manifestó.