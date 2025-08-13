Trump advierte “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no pone fin a la guerra

En la antesala del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, destinado a abordar una posible salida al conflicto entre Rusia y Ucrania, el mandatario advirtió que habrá “consecuencias muy severas” si no se logra un acuerdo. Además, señaló que, en caso de un resultado favorable, planea organizar una segunda reunión con la participación de Volodymyr Zelensky.

(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “consecuencias muy severas” para Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no acepta poner fin a su guerra en Ucrania durante la reunión de ambos líderes el viernes.

“Habrá consecuencias”, declaró Trump durante un evento en el Centro Kennedy de Washington.

Al preguntársele si eso significaba nuevas sanciones o aranceles, Trump dudó.

“No tengo que decirlo”, respondió, y añadió: “Habrá consecuencias muy severas”.

Algunos antecedentes: Trump había amenazado previamente con nuevas sanciones a Moscú como castigo por la guerra en Ucrania, estableciendo el viernes pasado como fecha límite para imponerlas a menos que Putin se sentara a la mesa de negociaciones.

Esa fecha límite transcurrió sin nuevas sanciones, lo que podría tener un efecto limitado dados los bajos niveles de comercio entre Estados Unidos y Rusia.

Trump también ha amenazado con sanciones secundarias a los países que compran energía rusa. Si bien impuso nuevos gravámenes a India, el segundo mayor comprador de petróleo ruso, no llegó a imponer los nuevos aranceles a China, el mayor cliente de India.

Trump dice que le gustaría organizar una segunda reunión entre Zelensky y Putin si la cumbre de Alaska sale bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, si su reunión de este viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sale bien, le gustaría organizar “de inmediato” una segunda reunión e incluir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Tuvimos una llamada muy buena”, dijo Trump sobre la reunión virtual de hoy con Zelensky y líderes europeos.

Trump pasó luego a mencionar los posibles pasos a seguir antes de la reunión del viernes.

“Hay muchas probabilidades de que tengamos una segunda reunión, que será más productiva que la primera. Porque la primera es: voy a averiguar dónde estamos y qué estamos haciendo”, dijo.

Trump señaló que la segunda reunión solo se organizaría si su encuentro con Putin “sale bien”.

Le gustaría que la segunda reunión fuera “casi de inmediato” entre Putin y Zelensky “y conmigo, si quieren que yo esté ahí”, añadió.

Trump expresó optimismo sobre la reunión inicial con Putin, y dijo que “se pueden lograr grandes cosas” y que servirá para “preparar el terreno para la segunda reunión”. Cuando le preguntaron si había sido decisión suya excluir a Zelensky de la reunión del viernes con Putin, Trump respondió: “No, todo lo contrario”.

Más temprano hoy, Trump se reunió virtualmente con el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos para discutir sus puntos de vista antes de la cumbre con Putin.