Franco Mastantuono podría no ser inscrito en el Real Madrid

El joven argentino, que este jueves será presentado oficialmente en el Real Madrid, podría comenzar en el equipo filial para dejar una plaza libre en la plantilla principal y facilitar un último fichaje.

Franco Mastantuono, señalado como la venta más cara en la historia del fútbol argentino, iniciará oficialmente su etapa en el Real Madrid este jueves 14 de agosto, fecha en la que cumplirá 18 años.

Su presentación está prevista en la capital española, pero en las últimas horas surgió la posibilidad de que no sea inscrito de inmediato en el primer equipo.

Según informó el diario Marca, en la directiva merengue evalúan registrarlo en el Real Madrid Castilla, filial que compite en Segunda División.

Esta decisión respondería a la intención de dejar libre la camiseta número 25, la última disponible en la plantilla principal, ante un eventual fichaje de último minuto. Entre las opciones en carpeta figura el defensa Ibrahima Konaté, del Liverpool.

El movimiento no impediría que Mastantuono dispute partidos con el primer equipo, ya que estaría habilitado para alternar con el filial, tal como en su momento ocurrió con Vinicius y Rodrygo. Sin embargo, su día a día podría comenzar bajo la dirección de Xabi Alonso, técnico del Castilla, mientras se adapta al fútbol europeo.

El mediocampista llega procedente de River Plate, donde brilló con apenas 17 años. Hasta ahora no ha participado en entrenamientos ni amistosos con el Madrid, a la espera de firmar su contrato tras alcanzar la mayoría de edad.