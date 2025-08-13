Lo que se viene en Apple Arcade: Llega NFL Retro Bowl 26, se expande Hello Kitty Island Adventure y más

Además de los nuevos lanzamientos, hay programadas actualizaciones y contenidos. Revisa los detalles.

Apple Arcade se prepara para un mes de agosto y septiembre cargado de estrenos, además de contenido nuevo.

Uno de los lanzamientos más destacados es NFL Retro Bowl 26, un juego de fútbol americano con estilo retro que llega el 4 de septiembre en exclusiva a la plataforma.

Incluye equipos y jugadores reales de la NFL y un nuevo modo competitivo, Championship Leaderboard, donde los jugadores podrán representar a sus equipos favoritos en partidos semanales que coinciden con el calendario oficial de la liga.

También desde el 4 de septiembre estarán disponibles Jeopardy! Daily, con preguntas creadas por los guionistas del famoso concurso televisivo, y My Talking Tom Friends+, donde se podrá cuidar y jugar a los personajes más conocidos de la saga Talking Tom & Friends.

Más adelante, el 18 de septiembre, Hello Kitty Island Adventure se expandirá con Wheatflour Wonderland, un nuevo mundo lleno de paisajes mágicos, donde los jugadores conocerán a Cogimyun y buscarán un misterioso tesoro en una antigua fortaleza.

Nuevas actualizaciones

Además, varios juegos populares recibirán actualizaciones importantes este mes de agosto:

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition (20 de agosto): se suma un nuevo reino inspirado en la película IntensaMente, con misiones junto a Alegría y Tristeza.

Mini Motorways (26 de agosto): llega el Modo Creativo para rediseñar mapas a gusto.

Snake.io+ (27 de agosto): colaboración con Among Us con cuatro nuevos diseños especiales.

Otros juegos como Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team e It’s Literally Just Mowing+ también recibirán contenido nuevo.

