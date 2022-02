Avanza el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, con noticias de bombardeos y ataques en diferentes ciudades, así como de los movimientos y conversaciones entre los actores geopolíticos involucrados en mayor o menor medida.

El reconocido analista internacional Raúl Sohr conversó en profundidad con CNN Chile los antecedentes que se siguen sumando minuto a minuto, como también en retrospectiva sobre la Guerra Fría y otras tensiones que marcaron la historia del siglo XX que, paradójicamente, parecen seguir repitiéndose.

“Termine como termine esta situación, va a dejar heridas y huellas muy profundas por décadas“, sostuvo el analista, agregando que lo sucedido “es un punto de inflexión en las relaciones internacionales y, desgraciadamente, en primer lugar, Rusia y Ucrania tendrán que vivir con las consecuencias, pero también Europa y el resto del mundo”, explicó.

Consultado por el rol de Estados Unidos y sus aliados, sostuvo que “occidente no tiene la posibilidad de enfrentar esta situación sin arriesgar un conflicto generalizado“, recordando que el presidente Joe Biden “señaló tempranamente que no iba a hacer una intervención militar y así lo han hecho también el conjunto de países europeos, que por lo demás no tendrían la capacidad de enfrentar a Rusia“, destacando que la historia ha demostrado que “ir a confrontar a Rusia al lado de su territorio, no es un tema menor”.

Respecto a la posibilidad de una invasión formal de Rusia a Ucrania, Sohr afirmó que “la gran pesadilla de los ejércitos es tener que entrar a tomar ciudades”, añadiendo que “si Putin pudiera reemplazar al gobierno sin tener que dar una batalla, esa sería su opción favorita”.

En esa línea, destacó que “hoy en su discurso Putin llamó a un Golpe de Estado en Ucrania“, específicamente “a los militares ucranianos a deponer el gobierno y a que ellos asuman la negociación con Rusia“.

“Putin ha planteado dos objetivos”, consignó Sohr: Por un lado, “la desnazificación de Ucrania, sacar los elementos fascistas del gobierno, que los hay, pero no son muchos” y que, en su opinión, no es una razón de peso como para esta arremetida militar. Segundo, “conseguir la neutralidad de Ucrania, que nunca integre la OTAN“.

Finalmente, en cuanto a la postura del mayor aliado de Rusia, el analista político sentenció que “China no quiere una guerra” y que, en cambio, el gigante asiático “tiene interés en que avance la globalización y el comercio mundial, no ve un beneficio para sí misma en esto”.