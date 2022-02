Interpretó a un humilde profesor de historia que se convirtió por casualidad en presidente de la República en la serie Servidor del pueblo. Y luego la vida superó la ficción.

Un año antes de las elecciones de 2019, los productores de la serie crearon un partido político con el mismo nombre con que el actor Volodymyr Zelensky se presentó a las elecciones y arrasó sin experiencia política.

El mandatario de 44 años llegó a la presidencia con el mensaje de enfrentar la corrupción. Ucrania ya en ese entonces estaba en desacuerdo con Rusia, lidiando con un conflicto diplomático desde la crisis de Crimea y el estallido de la guerra civil en las dos regiones separatistas que hoy vuelven a estar en los ojos del mundo.

“Esta es una cara nueva. Nunca he estado en política, vengo de negocios limpios, de televisión y de cine”, dijo Zelensky en una entrevista previa.

Su trabajo como actor y comediante lo acercaron a la gente, y aunque habló abiertamente de su falta de experiencia, sus votantes le dieron una amplia preferencia.

“Se identifican conmigo porque estoy abierto. Me lastimo, me enojo, me molesto. No oculto mis emociones ante la cámara, no trato de parecer diferente. Si no tengo experiencia en algo, si no sé algo, honestamente lo admito”, agregó.

Tras su arribo al poder, fue comparado con otras celebridades que entraron en la política, como el italiano Silvio Berlusconi o el estadounidense Donald Trump.

Pero la gran interrogante es si su falta de experiencia política le está pasando la cuenta hoy, tras la invasión rusa a Ucrania.

Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales UC, dijo en entrevista con CNN Chile y CHV Noticias que “en la historia ha habido muchos gobernantes que se han enfrentado a la guerra sin necesariamente tener experiencia de guerra o experiencia militar. No es absolutamente indispensable”.

“Lo que sí se debe decir es que él tiene un aparato estatal que conforman la asesoría que él tiene en un Consejo de Seguridad, está el Parlamento, todas las instituciones democráticas están allí”, añadió.

Zelensky en la actualidad debe enfrentar una invasión rusa, la disputa más grave entre el Kremlin y las potencias occidentales desde el fin de la Guerra Fría, conflicto que podría resultar en el derrocamiento de su gobierno y el fin de la democracia en Ucrania.

Este jueves, el mandatario ucraniano hizo un llamado a los ciudadanos para defender el país y aseguró que lucharán y que no renunciarán a su libertad.

Sentidas palabras de un hombre que en pocos años pasó de ser comediante a enfrentarse a Vladimir Putin.