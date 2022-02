En medio de la jornada de cobertura especial que CNN Chile dedicó al primer día de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, Mónica Rincón habló con la doctora en Estudios Europeos de la Universidad Diego Portales, Beatriz Hernández, y el doctor en Ciencia Política, Andrés Servin, para conocer sus respectivos análisis en torno a la geopolítica de los hechos, además de una de las grandes confusiones que se ha dado al respecto en redes sociales: ¿Es Vladimir Putin comunista?. En ese sentido, el doctor Servin manifestó que el líder ruso “tiene intereses que, a mi manera de ver, no pueden ser identificados con la visión comunista o la soviética, sino con la nacionalista rusa, que se está reconstituyendo muy rápidamente y que Putin ha contribuido a fortalecer“, agregando que “Putin ha sido un crítico de la U.R.S.S. (…) en su visión nacionalista Putin no solo recupera la identidad y la Iglesia Ortodoxa rusa, sino también la visión de la Rusia imperial matizada con los acontecimientos actuales”. Por su parte, la doctora Hernández no solo se mostró de acuerdo, sino que subrayó que “Rusia no es comunista, ni como sistema económico ni como sistema político”, contrastándolo con el ejemplo de China “donde Xi Jinping sí tiene un Partido Comunista detrás y además tiene una política doméstica de fomento del comunismo como parte de la cultura China: El estudio del comunismo en los colegios, como forma de vida”.