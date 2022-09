En una nueva edición de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr reflexionó sobre la vida y el legado de la reina Isabel II, comentó qué le espera ahora a la corona británica y, además, recordó cuando la conoció en persona. “No puedo presumir, porque sí, fue una cena, había cientos de invitados, decenas y decenas de mesas. Yo estaba en ese lugar, en una mesa muy remota, pero sí, puedo decir que estuve en una comida con la reina Isabel II”, dijo. Pero esa no fue la única vez que estuvieron juntos: “En una oportunidad me encontré con la reina cuando ella estaba visitando un hospital y yo estaba ahí haciendo un trabajo periodístico. Coincidimos, pero no tengo un inside, es como una anécdota”.