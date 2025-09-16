Ramírez (UDI) e inhabilitación de Ximena Rincón: “Puede atentar contra la voluntad soberana de los chilenos”

Aunque el líder de la UDI criticó duramente a la izquierda por judicializar el caso, aseguró que su partido acatará la resolución.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que dejó fuera de carrera parlamentaria a la senadora Ximena Rincón, asegurando que el fallo puede tener consecuencias graves para la representación democrática.

“Evidentemente, estamos disconformes con el fallo”, declaró el parlamentario en entrevista con CNN Prime, añadiendo que situaciones de este tipo podrían terminar perjudicando el derecho de los ciudadanos.

“Quedar fuera por problemas administrativos puede atentar contra la voluntad soberana de los chilenos”, advirtió.

Ramírez recordó que en el pasado, su partido mostró disposición a colaborar con la Democracia Cristiana cuando enfrentó problemas similares.

“Cuando la DC inscribió mal a sus candidatos, la UDI concurrió para que se pudieran inscribir”, señaló, marcando un contraste con lo que calificó como la actitud de “la izquierda” en el caso de Rincón.

“La izquierda no solo no está dispuesta a solucionar el problema, sino que concurre a los tribunales para pedir que se inhabilite a la senadora Rincón”, acusó.

Según el diputado, el fallo del Tricel se basa en una interpretación que considera incorrecta.

“Ella cumplió cuatro años, no cuatro años y un día, como postula la izquierda”, enfatizó, en relación con el requisito de inhabilitación por ejercicio previo del cargo.

Pese a sus críticas, Ramírez aseguró que desde la UDI acatarán lo resuelto por el tribunal: “Acá creemos que se vulneró la Constitución y la Ley, y aunque a uno no le guste y tengamos la convicción de que el fallo es errado, se acata, se cumple y nos callamos”.

Sobre Jadue y el PC: “No creo que nadie que vote por él vote por mí”

En otro tema, el líder gremialista también se refirió al reciente fallo del Tricel que afectó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y a los comentarios de la dirigenta comunista Bárbara Figueroa, quien sugirió que la decisión podría beneficiar a sectores como la UDI.

Ramírez fue tajante: “No creo que nadie que vote por Jadue vote por mí. No sé cómo me beneficiaría por esto”.

Además, reveló que su decisión de cambiar de distrito tuvo una motivación política clara: “Me cambié de distrito justamente para competir contra el PC”.