Ramírez descarta que Republicanos sea el actual heredero del pensamiento de Guzmán: “Tiene que ver más con el estilo”

Según el diputado, las diferencias con el sector de José Antonio Kast radican más en el estilo político que en los valores, destacando que Guzmán “sabía dialogar y llegar a acuerdos, algo que no veo en los Republicanos”.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó este lunes la discusión interna sobre los principios fundacionales del partido, luego de la carta publicada por Pablo Longueira, en la que llamó a la colectividad a recuperar el espíritu de Jaime Guzmán.

En conversación con Tolerancia Cero, Ramírez respaldó el diagnóstico de Longueira, pero descartó que el Partido Republicano sea hoy el heredero natural del pensamiento del fundador de la UDI.

“El sentido de la carta de Pablo Longueira no es que el Partido Republicano represente los valores de Jaime Guzmán, eso no hace sentido. El sentido es que la UDI ha pasado por momentos en que no los ha representado bien, que no es lo mismo”, señaló.

El parlamentario afirmó que comparte la necesidad de retomar el ideario original de la colectividad: “Por supuesto, estoy de acuerdo con esa afirmación de Pablo Longueira. Y creo que la UDI tiene que —y estamos trabajando justamente para eso— recuperar ese espíritu fundacional”.

Consultado sobre las diferencias con el partido liderado por José Antonio Kast, Ramírez sostuvo que las distinciones entre ambos partidos no pasan tanto por los valores, sino por el modo de hacer política.

“Creo que tiene mucho más que ver con el estilo que con los principios. Para la UDI, el estilo siempre ha sido como el cuarto principio”, explicó.

En ese sentido, el líder gremialista marcó un contraste con el tono del Partido Republicano, recordando la disposición al diálogo de Guzmán:

“Jaime Guzmán era capaz de entrar en un diálogo, de llegar a un acuerdo. Yo no veo eso en el Partido Republicano”, puntualizó.