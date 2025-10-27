Ramírez califica de “imposible” expulsión de 300 mil migrantes irregulares en los próximos 4 años: “Eso no lo hace nadie”

Aunque el parlamentario defendió el principio de no regularizar ingresos ilegales, advirtió que una medida de esa magnitud “no es viable” y abogó por excepciones humanitarias, como el caso de quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió este lunes, en Tolerancia Cero, a las propuestas migratorias impulsadas desde la derecha, en particular al planteamiento del Partido Republicano de expulsar a los cerca de 300 mil migrantes irregulares que actualmente residen en Chile durante los próximos cuatro años.

El parlamentario reconoció que comparte el principio de que quienes ingresen ilegalmente al país no deben ser regularizados, pero advirtió que la propuesta de expulsión masiva carece de viabilidad práctica.

“Más allá del detalle, uno tiene que ir a los principios. Y el principio rector, en el que no estamos todos de acuerdo, es que la persona que entra ilegal a Chile no se puede regularizar. Pero ustedes reconocen que no va a ser así”, señaló Ramírez.

En esa línea, el líder gremialista matizó su postura, planteando que pueden existir excepciones específicas, como el caso de quienes huyen de regímenes autoritarios.

“Yo puedo discutir excepciones a esa regla, de gente que, por ejemplo, viene escapando de Maduro. Pero tienen que ser cosas muy específicas, como lo hizo el presidente Piñera cuando creó una visa responsable”, explicó.

Ramírez sostuvo además que el plan propuesto por José Antonio Kast no es factible en términos operativos:

“Es imposible, en cuatro años, expulsar a los casi 300 mil migrantes irregulares en Chile. Eso no lo hace nadie, ni siquiera Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, el diputado llamó a abordar el debate migratorio “con sentido de realidad y no con eslóganes”, destacando que las políticas deben inspirarse en principios claros, pero aplicarse con criterio práctico y humanitario.

“Podemos hacer excepciones, por ejemplo, con los venezolanos que vienen escapando de la dictadura”, puntualizó.