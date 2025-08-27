Quintana cuestiona a Carmona por críticas a exministro Marcel: “No hay una lealtad con el gobierno actual”

El presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a los dichos del timonel del PC, Lautaro Carmona, sobre la gestión del exministro Mario Marcel. Carmona afirmó que el expresidente del Banco Central “se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la controversia generada por los dichos del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sobre la gestión del exjefe de la billetera fiscal, Mario Marcel.

Desde su perspectiva, las declaraciones de Carmona son “inexplicables”, considerando que la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, es militante de su propia colectividad.

“Estas declaraciones no ayudan al gobierno actual, pese a que se trata de un partido del oficialismo, de la coalición originaria de este gobierno, por así decirlo. No hay una lealtad con el gobierno actual, pero evidentemente cualquier observador político sabe que esto no ayuda al despliegue de la campaña de Jara, que también pertenece a su propia fila”, planteó Quintana.

En esa línea, remarcó que “se supone que todos estamos haciendo un esfuerzo importante; todos hemos creído en esta candidatura desde que ella se impuso democráticamente en las primarias del 29 de junio. Lo que se espera es la máxima colaboración de los partidos, no generar problemas, y hemos visto que esto representa tropiezos para la candidatura. Es muy difícil. Espero que a la brevedad podamos corregir esto y que la campaña se reconduzca por la vía que corresponde”.

Lo que dijo Carmona

En radio Nuevo Mundo, el timonel del PC comentó respecto al expresidente del Banco Central: “El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha recibido muchas observaciones críticas sobre su gestión, representando al Presidente. Hay cuestionamientos de trabajadores públicos y otros sectores sobre por qué no se dispone de más presupuesto para mejorar definitivamente la salud pública o la educación. Siempre topamos con los recursos. Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

