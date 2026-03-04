Tras quiebre con Kast: Presidenta del Frente Amplio dice que “nosotros pudimos hacer un buen traspaso con el gobierno de Piñera”

"No hay voluntad de poder entender que somos proyectos distintos", afirmó Constanza Martínez en entrevista con CNN Chile Radio.

Continúa la tensión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, luego del quiebre de las relaciones este martes durante una fallida reunión bilateral en La Moneda.

La situación se produjo debido a la discusión sobre el cable con China que motivó sanciones por parte de Estados Unidos. Esto, luego que en una entrevista emitida el lunes, el presidente Boric señalara que había informado sobre la situación al equipo de Kast, lo que fue negado por la otra parte.

En ese contexto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó la situación, afirmando que el mandatario electo “le mintió el país, planteó que no tenía conocimiento y que no hbaía sido informado respecto al cable (chino), y la verdad es que tanto él como parte de su equipo colaborador había tenido información respecto a un proyecto que es bien relevante y que no depende solo de un gobierno, sino que ha tenido una trayectoria de tramitación desde el gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y también ahora el presidente Boric”.

Lee también: Quiebre entre Boric y Kast: Los episodios que terminaron con una abrupta suspensión de su reunión en La Moneda

En entrevista con CNN Chile Radio, Martínez aseveró que esta situación “rompe con una tradición republicana” que ha tenido Chile.

“A mí lo que me preocupa de verdad es el tono con el que estamos enfrentando esta polémica. Creo que se ve muy evidentemente en los hechos y en cómo reacciona el presidente electo y cómo reacciona el presidente Boric”, expresó.

En esa línea, enfatizó en que se está tratando de “poner un manto de duda en un proceso que a lo largo de la historia de nuestro país ha sido un proceso republicano, ordenado y que deja de lado las diferencias entre los diversos gobiernos entrante y saliente y que permite conversar”.

“Nosotros pudimos hacer un buen traspaso con el gobierno del presidente Piñera y el presidente Piñera pudo hacer un buen traspaso con el gobierno de la presidenta Bachelet”, aseguró la timonel del Frente Amplio.

A su juicio, Kast muestra que “no hay voluntad de poder entender que somos proyectos distintos y que es razonable, pero que tenemos que poner el bien del Chile por delante”.