Quiebre Kast-Boric: Ernesto Ottone afirma que “no ha sucedido algo así desde el retorno de la democracia”

En relación con la polémica entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el analista político Ernesto Ottone enfatizó en CNN Chile que, desde el retorno de la democracia, no se había producido un episodio político de esta magnitud. “Yo no tengo recuerdo de algo en tonos tan ásperos como esto”, afirmó.

La última reunión prevista entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, previa al traspaso de mando, se suspendió debido a la controversia por el proyecto del cable submarino. Esto, luego de que el jefe de Estado comentara que Kast estaba al tanto de la iniciativa tras un contacto telefónico realizado el pasado 18 de febrero.

La instancia programada no se concretó y, en una conferencia de prensa, el presidente electo anunció el fin de las reuniones bilaterales de cara al cambio de mando, marcando un quiebre en la relación entre ambos.

El analista político Ernesto Ottone conversó con Hoy Es Noticia de CNN Chile respecto a la polémica entre Kast y Boric, y señaló que no ha sucedido algo así desde el retorno de la democracia, ni siquiera el 11 de marzo de 1990, con el cambio de mando de Augusto Pinochet al presidente Patricio Aylwin.

“Yo no tengo recuerdo de algo en tonos tan áspero como esto. Esto había partido bien; los primeros momentos entre el presidente saliente y el entrante habían sido un trato más bien republicano, gentil (…) y de pronto los tonos comienzan a ponerse ariscos y el lenguaje cambia, y llegamos a esta situación en la cual se produce un hecho inusitado, que es una conversación bastante fallida. Entonces, una cosa así yo no tengo recuerdo desde la recuperación de la democracia para adelante”, precisó.

Lee también: Kast suspende reunión en La Moneda tras polémica por cable chino y desata molestia de Boric: “El Presidente electo llegó exigiéndome que me retracte”

Y subrayó que esta polémica “crea problemas” para la ceremonia del cambio de mando el 11 de marzo.

“No creo que lo empañe en un sentido de que los elementos esenciales, de que las cosas se han hecho correctamente, de que ha habido un comportamiento democrático, eso no en el fondo, pero por supuesto le quita prestancia, le quita elegancia también, y le quita esto de vivir la democracia no como una pelotera, sino como una cosa muy seria que es la dirección del país y en donde naturalmente en la democracia se producen estos cambios de acuerdo a la voluntad popular”, remarcó.

En su opinión, que el presidente electo haya abandonado el Palacio de La Moneda tras finalizar la reunión fue una decisión errada y es un gesto que podría tener un costo.

¿Por qué se provocó este quiebre entre Boric y Kast?

Ottone cree que la situación se provocó por “errores cometidos en ambas partes”. En el caso del gobierno, podría ser porque ha tomado una velocidad que no corresponde al poder que tiene para afinar los últimos detalles previos al cambio de administración, explicó.

En la misma línea, precisó que este hecho va a tensar la “futura oposición” de la administración de Kast y que esto también genera “fantasmas al interior del gobierno”.

“El gobierno que ha presentado el presidente electo, el gabinete que ha presentado, es un gabinete que no es de guerra o de pelea. Pero eso se puede cambiar si la atmósfera que se genera en el país es una atmósfera peleadora o peleona”, analizó.

Además, criticó los tres meses que hay para el cambio de mando e indicó que se deben cambiar debido a que “da tiempo a una especie de momento de exaltaciones fuera de tiempo. Ya sea para hacer cosas o para adelantarlas”.