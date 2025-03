¿Qué esperar del show de Tool en Lollapalooza Chile 2025?: “Visualmente la puesta en escena es formidable”

En entrevista con CNN Chile Radio, el periodista y escritor Marcelo Contreras contó cómo han sido las presentaciones de la banda de metal progresivo. Son "realmente fenomenales y tienen una narrativa", comentó.

Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol, Tool, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Mon Laferte y más son los artistas que componen el line up de Lollapalooza Chile 2025.

El festival, que se llevará a cabo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, comienza hoy viernes 21 de marzo y culminará el domingo 23.

En entrevista con CNN Chile Radio, el escritor y periodista especialista en espectáculos, Marcelo Contreras, comentó que “es un buen line up” y que “los cabezas de cartel son bien inapelables este año, partiendo por Tool”.

¿Qué esperar de Tool en Lollapalooza Chile 2025?

Contreras relató una experiencia que vivió en 2001, cuando tuvo la oportunidad de escuchar a la banda de metal progresivo en un concierto en Europa.

“Por mi trabajo, he visto miles de bandas y miles de artistas de todo el mundo, y la verdad que yo lo tengo en el top 3 de los artistas que he visto. Porque, primero, el sonido es perfecto. Es una de las pocas bandas, yo diría que está al nivel de Radiohead, al nivel de Kraft, al nivel de The Cure”, dijo.

El periodista manifestó que la sonoridad de la banda “es extraordinaria”: “El bajo te entra por la planta de los pies y te remata en la cabeza. Los músicos tienen una calidad extraordinaria”.

En esa línea planteó que sus músicos son “realmente fenomenales y tienen una narrativa, una manera de hacer discos que son siempre muy interesantes”.

En cuanto a qué se puede esperar de la presentación de este domingo, Contreras comentó que “es muy intenso ver un show de Tool y visualmente la puesta en escena es formidable”.

“Tienen una distribución en el escenario que es bien interesante, no es como que el cantante (está) al frente, el guitarrista y el bajista que interactúen y se pongan a chasconear o alguna cosa así. Nada de eso sucede con Tool. Es otra cosa”, detalló.