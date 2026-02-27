¿Puede haber espionaje? Experto advierte riesgos del cable submarino entre Hong Kong y Chile

El codirector ejecutivo de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, explicó en CNN Chile que el principal riesgo para la seguridad regional del proyecto de cable submarino radica en la posible interceptación de las comunicaciones. No obstante, detalló que existen mecanismos para limitar este tipo de vulneraciones.

El proyecto Chile China Express, que contempla un cable submarino de fibra óptica para conectar Hong Kong con Concón, ha generado diversas controversias luego de que Estados Unidos advirtiera que la iniciativa podría vulnerar su seguridad regional y sancionara a tres funcionarios de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Por su parte, desde la Embajada de China explicaron que el proyecto cumple con las normativas chilenas y que no pondrá en riesgo la seguridad regional de terceros países.

El codirector ejecutivo de Derechos Digitales, Juan Carlos Lara, explicó en Hoy Es Noticia de CNN Chile que “parte de las comunicaciones que se producen dentro del territorio chileno, o que llegan a Chile desde otros países, pueden transmitirse, en este caso, a través de un cable directamente hasta un país en Asia”.

Uno de los puntos que preocupa al experto respecto de la iniciativa es que se podrían interceptar las comunicaciones, aunque aclaró que existen mecanismos para limitar estas filtraciones de información en la comunicación entre dos países.

“Existen algunas formas o mecanismos técnicos que pueden limitar la forma en que quien intercepta una comunicación sepa cuál es su contenido, es decir, el cifrador de comunicaciones existe. Quien tiene un cable entre comunicaciones que solamente pueden ser comprendidas entre sus puntos extremos de emisor y receptor, puede no necesariamente poder conocer ese contenido y, por tanto, la información que reciben puede ser incompleta para ciertos fines”, comentó.

No obstante, pese a que puedan limitarse las intercepciones en la comunicación, advirtió que aun así quienes lo intenten podrían acumular “grandes cantidades” de información.

“Una de las cosas que nos preocupan en estos casos es que quienes detectan esa capacidad de interceptar esas comunicaciones, aun si no pueden conocer todo su contenido, sí pueden acumular cantidades grandes de información y eso es algo que ha ocurrido históricamente”, explicó.

¿Cómo podría interceptarse la información?

Lara señaló que existen varias formas de interceptar la comunicación en cables submarinos, ya que presentan puntos de vulnerabilidad donde pueden ser espiados.

Una de ellas es que pueden ser intervenidos en medio del océano o en las “estaciones de amarre”, que son las estaciones terrestres donde se conecta el cable submarino y se transmiten los datos de fibra óptica, precisó.

El experto indicó que los casos de espionaje a través de cables submarinos no constituyen una disyuntiva nueva. Recordó el caso de Edward Snowden, quien reveló en 2013 que Estados Unidos y sus países aliados interceptaban datos de los cables que pasaban por su territorio para realizar vigilancia masiva.

“Una de las cosas que vimos, por ejemplo, a mediados de la década pasada, con las revelaciones de Snowden, es que había programas del sistema de inteligencia estadounidense y de algunas de sus aliadas en el mundo, en que había acceso masivo a tráfico en cables de fibra óptica que estaban dentro de sus territorios, dentro de su jurisdicción, es decir, esto ha ocurrido con anterioridad”, comentó.

El codirector de Derechos Digitales destacó que una de las soluciones para evitar vigilancias en las comunicaciones es establecer condiciones legales y de seguridad técnica. De esta forma, la información viajaría encriptada, es decir, cifrada, y se firmarían acuerdos con las empresas encargadas de instalar los cables, así como con los países de destino, en los que no se permita la interceptación masiva.

El gran interés para China y Estados Unidos sería Brasil, no Chile

El profesional en ciberseguridad destacó que la decisión de China de construir este cable submarino entre Hong Kong y Concón responde a que la potencia tiene interés en contar con “una vía de comunicación más rápida con el continente, con América Latina”. En específico, con Brasil, subrayó.

Lara comentó que Chile podría ser solo la puerta de entrada y que, en realidad, para estas potencias (Estados Unidos y China), el gran premio económico y de influencia, con el que buscan conectarse más rápido, es Brasil.