“En general, las pruebas estandarizadas no tienen vocación de ranking”: El análisis de Elisa Araya tras resultados de la PAES

En CNN Chile Radio, la doctora en Educación y académica de la UMCE, abordó los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior.

Este lunes 5 de enero se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), dando inicio a la etapa de postulaciones a la universidad.

En CNN Chile Radio, Elisa Araya, doctora en Educación, académica de la UMCE e investigadora del Centro de Investigación Avanzada (CEIA) en Educación de la Universidad de Chile, analizó los resultados de la prueba y habló sobre los ranking de los 100 mejores rendimientos de colegios.

“En general, las pruebas estandarizadas, como la PAES y como el Simce, no tienen vocación de ranking, no están hechas para rankear ni para hablar de calidad de la educación”, señaló.

#CNNChileRadio | Elisa Araya, investigadora CIAE: “Las pruebas como la PAES no tienen ninguna vocación de ranking de Colegios. Las generaciones cambian. La prueba ha mostrado cierta estabilidad en los promedios”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/riSzIjNaUf — CNN Chile (@CNNChile) January 9, 2026

Según comentó Araya, “la calidad de la educación es, voy a decir, un constructo, un fenómeno muy complejo para ser medido solo con un instrumento y solo con el resultado de una prueba estandarizada, es mucho más complejo que eso, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con los niveles de satisfacción y de bienestar de la comunidad”.

La académica también abordó los buenos resultados obtenidos por colegios privados, indicando que “es más fácil preparar a grupos más reducidos para rendir la prueba que a grupos más grandes. Pero yo creo que lo importante es mirar, y eso es lo que no se hace porque siempre uno dice ‘quién tiene la medalla olímpica’. La pregunta es cuánta gente realmente rindió la prueba y cuántos realmente de los establecimientos lograron ingresar como era de su interés a las universidades a las que postularon”.

Respecto a cómo observar los puntajes que se obtuvieron en establecimientos públicos, apuntó a que se debe hacer la pregunta de por qué estos colegios no están en los primeros puestos de los rankings y si es que “esos puestos indican realmente calidad”.

“Yo quiero establecer que la calidad es mucho más compleja que un puntaje en una prueba”, aseveró.

En ese sentido, la investigadora ejemplificó utilizando el caso del colegio Augusto D’halmar de Ñuñoa: “Es un lugar bastante grato donde estudiar, tiene capacidades y recursos, pero también tiene una cierta cultura. Y yo creo que lo que hay que mirar más bien es cómo apoyamos a los establecimientos públicos, porque es ahí donde estudia la población que más requiere apoyo en términos de acompañamiento”.

El tema está en cómo se acompaña y los recursos que se requieren, no solo en términos materiales de financiamiento, sino también en recursos humanos y posibilidades de proyectos educativos robustos.

Así, acotó que los resultados, que se repiten año a año, muestran que hay un aspecto más estructural: “Parece que estructuralmente nuestro sistema genera algunas brechas que hay que inspeccionar y hay que trabajar mucho”, cerró.