Provoste llama a investigar a empresas por error en cuentas de luz: “¿No notaron que cobraban de más o sí y quisieron pasar piola?”

En conversación con CNN Chile Radio, la senadora DC dijo esperar “que aquí no se aviven (…), que no nos devuelvan de a goteras”.

Este viernes, la senadora Yasna Provoste (DC) se refirió al error que provocó alzas indebidas en las cuentas de luz de miles de hogares a lo largo del país, afirmando que también se debería investigar a las empresas generadoras.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz, lo que causó cobros indebidos por al menos $112 mil millones en los últimos cuatro procesos tarifarios.

Provoste pide investigar también a empresas

En conversación con CNN Chile Radio, Provoste partió señalando que “es correcto que se asuman las responsabilidades políticas, pero una vez realizado esto lo que corresponde es que se hagan las devoluciones de los dineros cobrados de más a las familias”.

“En el sector eléctrico se han acumulado varios desastres sin explicación. (…) No se puede soslayar el que hoy día nosotros reflexionemos respecto de la institucionalidad que se ha construido, que pagan altísimos sueldos y los resultados son muy pobres”, agregó.

#CNNChileRadio | Yasna Provoste, Senadora (DC): “Lo que hemos escuchado en la mañana del día de hoy es insuficiente. Aquí no cabe otro camino que devolver los dineros que fueron cobrados de más. No lo pueden devolver de a goteras” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/aFOkRb3Hyi — CNN Chile (@CNNChile) October 17, 2025

Sobre eventuales rebajas de menos de $1000 en enero, insistió en que “aquí no cabe otro camino más que devolver los dineros que se fueron cobrados demás, porque si no lo que está ocurriendo es que finalmente los usuarios, incluidos los más vulnerables, le están entregando un crédito blando a las empresas eléctricas y eso no corresponde”.

Afirmó que es importante que el dinero no sea devuelto “a gotera” y sostuvo que “debe investigarse también a las empresas, o sea, ¿no se notaron que estaban cobrando de más o se dieron cuenta, pero quisieron pasar piola?, eso también daña la fe pública, así que aquí no puede haber ningún otro espacio para que la devolución comience a operar con celeridad”.

“Espero que aquí no se aviven y no empiecen a decir que a partir de enero las cuentas nos van a rebajar y que esto va a ser un proceso progresivo, esa es una no solución, porque si nos cobraron demás, lo que corresponde es que nos devuelvan, entonces a lo mejor a una persona la cuenta del mes de diciembre o enero le va a salir costo cero, bueno, eso es lo que nosotros esperamos, no que nos devuelvan de a goteras”, cerró.