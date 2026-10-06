Presupuesto 2027: Diputado Carlos Bianchi advierte que los recortes a programas sociales “podrían producir un quiebre social en los meses futuros”

El diputado Carlos Bianchi (IND-PPD) abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

En ese contexto, el integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso expresó su preocupación por el aumento de la deuda fiscal y cuestionó la gestión del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

“Hace algunas semanas atrás, en una Comisión de hacienda estaba el ministro Quiroz y yo le dije a él personalmente que no le creo. Y sigo sin creerle, porque las estimaciones que ha proyectado el crecimiento al 4% al 2030, y ahora tiene que hacer nuevas estimaciones, porque, insisto, a nadie le transparentó el que iba a existir un nuevo endeudamiento”, planteó.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Carlos Bianchi por Presupuesto 2027: “”Quisiera preguntar: ¿a qué ministro de Hacienda le creo? Al ministro Quiroz, que comprometió la rebaja de US$6 mil millones y no cumplió. Al ministro Quiroz, que comprometió no endeudar al país, pero ayer hice la denuncia que estamos llegando al 44% de la deuda del PIB” @matiburgos

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La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer recientemente su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2026, documento que acompaña la tramitación del Presupuesto 2027 en el Parlamento.

El informe contempla un crecimiento real del gasto público de 1,5% para 2027 y proyecta que la deuda bruta del Gobierno Central alcanzará el 42,5% del PIB ese año.

Asimismo, la Dipres proyecta un déficit estructural de 2,3% del PIB para 2026 y de 1,8% para 2027.

En paralelo, el titular de Hacienda solicitó una autorización de endeudamiento para 2027 de hasta US$25.600 millones.

“Este es un componente nuevo que no estaba en la discusión”

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si aprobará la solicitud de Quiroz respecto del endeudamiento para 2027, de hasta US$25.600 millones, el diputado Bianchi respondió: “No pensando en él (…) estoy pensando en las miles familias que están pasando por una crisis económica real, concreta, no es ciencia ficción. Estoy pensando en lo que está ocurriendo con el encarecimiento del costo de la vida. Quiroz tiene la primera responsabilidad de encarecer el costo de la vida cuando no aplica el Mepco”.

Sobre este tema, anticipó que será un arduo debate y comentó que “he dejado de aprobar algunas cosas cuando simplemente creo que atropella absolutamente la dignidad de las personas en general, pero aquí hay que ver en lo general, bueno, primero decirle dónde va a ir acotado ese dinero, cómo va a responder con el gasto de ese dinero, cómo se va a lograr recuperar ese gasto, y ya no pensando en el 2030- 2031, cuando él no esté (…) si así es refácil la cosa. Tendrá que exigírsele, efectivamente, resultados mucho más inmediatos”, y subrayó que “este es un componente nuevo que no estaba en la discusión”.

En cuanto a las preocupaciones sobre la propuesta del Ejecutivo en la Ley de Presupuesto, manifestó su preocupación por la disminución presupuestaria en el Ministerio de Energía, especialmente en la compensación a Enap por el gas de Magallanes, que pasa de $72.914 millones a $61.650 millones, equivalente a una caída de 15,4%.

“Este va a ser un debate complejo, va a ser una discusión compleja, porque estamos además frente a una forma de ser poco amigable, poco afable, poco conversadora, dialogante, sin búsqueda de acuerdo”, adelantó.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Carlos Bianchi por Presupuesto 2027 y ministro Quiroz: “Será un debate complejo, porque estamos frente a una forma de ser poco amigable, poco afable, poco dialogante, sin búsqueda de acuerdo” @matiburgos

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“Temas como esto pueden generar un quiebre social indeseado en el país”

Por tanto, en la arista política, anticipó que la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2027 “va a ser un debate donde sus propios sectores se están dando cuenta de los efectos políticos que esto podría generar, y Dios no lo quiera que así sea, en el quiebre social que esto podría llegar a provocar en los meses futuros. O sea, si algo tenemos que evitar, todo lo que tenemos una acción pública, es nunca más tener que llegar a quiebres sociales, donde el país se quiebra, se divide”.

Al preguntarle si percibe actualmente ese riesgo, concluyó: “Tengo el temor que esto vaya provocando, vaya enardeciendo esta cosa indolente del gobierno y del ministro (Quiroz), porque yo creo que el ministro ni siquiera rinde mucha cuenta al Presidente Kast. O sea, no sé si Kast tiene alguna potestad sobre Quiroz, él funciona solito. Entonces, yo le quiero decir al Presidente Kast con todo respeto: tiene dos opciones: administra o gobierna. Si administra, perfecto, pero si gobierna, tiene que golpear la mesa y tiene que advertir que temas como esto pueden generar un quiebre social indeseado en el país”.

#HoyEsNoticiaCNN | Diputado Carlos Bianchi por Presupuesto 2027 y ministro Quiroz: “Esto podría producir un quiebre social en los meses futuros (…) Tengo el temor que esto vaya enardeciendo, esta cosa indolente del gobierno y el ministro” @matiburgos

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