Desde la Municipalidad de Santiago insistirán para que el trazado de lo que será la Línea 7 del Metro se modifique, dado que, como lo acusó su alcaldesa, Irací Hassler, causa una eventual afectación al patrimonio del Parque Forestal.

En conversación con CNN Chile, el presidente de Metro de Santiago, Louis de Grange, expresó su sorpresa con la posición del municipio ya que los tramos se empezaron a trabajar hace ya 10 años “y se concluye con el trazado que es más beneficioso para la ciudadanía“.

Sobre la misma, aseguró que la firma “ha cumplido todas las normativas que establece el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” y también aludió a acuerdos que ya se habían generado con los vecinos que se beneficiarán por la construcción.

“Gracias a esta conversación que tuvimos con las comunidades, se acordó –hace más de un año– eliminar el acceso que había originalmente en la ‘puntita’ del Parque Forestal, llegando a Pio Nono”, explicó.

En una entrevista con CNN Chile, Irací Hassler dijo que existiría una afectación al arbolado urbano, especialmente en sus raíces, al igual que existiría daño a los acuíferos subterráneos, sin embargo, de Grange desestimó esa afirmación diciendo que “Ese antecedente no es correcto” y volvió a apuntar a la aprobación de los informes por parte del SEIA. “El túnel pasa a 25 metros de profundidad y las raíces de los árboles no tienen más de dos metros de profundidad. No son afectado en lo más mínimo”, sostuvo.

El mandamás del transporte subterráneo capitalino advirtió que “cualquier cambio de trazado no es que se cambia ‘el mono’ y listo, no. Son cuatro años más“, dado que el proceso de calificación ambiental “tendría que hacerse entero de nuevo” por lo que el proyecto ya no quedaría listo para 2027 sino para 2031.

De Grange restó importancia a la polémica con la Municipalidad de Santiago, pues indicó que “acá estamos hablando de la afectación de ocho plátanos orientales que van a ser reemplazado por 18 árboles nativos, ese es el nivel de discusión”.

Demanda de Conadecus

Durante la semana se conoció una demanda de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) en contra de Metro de Santiago, por la apropiación de alrededor de $54 mil millones de saldos caducados en las tarjetas Bip!

Al respecto, el directivo dijo entender la queja, pero informó que “Metro no es dueño de la tarjeta Bip! sino que es dueño del servicio“, por lo que no tiene atribuciones en la materia, quienes sí la tienen, explicó es la Dirección de Transporte Metropolitano (DPTM).