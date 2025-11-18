Presidente del PDG no descarta una nueva candidatura presidencial de Franco Parisi en las próximas elecciones

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, abrió la posibilidad en Tolerancia Cero de que Franco Parisi se postule como candidato en la próxima carrera presidencial.

El timonel del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile la posibilidad de una nueva candidatura de Franco Parisi, a partir del buen resultado obtenido en las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias.

Cabe mencionar que el candidato del PDG quedó en tercer lugar en estos comicios, superando a Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas).

De hecho, superó a la carta presidencial del Partido Republicano en el norte del país y en algunas comunas de la Región Metropolitana, como Quilicura, Renca, Lo Espejo, La Pintana y Cerro Navia.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si esta es la última postulación de Parisi o si podría volver a competir en los próximos comicios en caso de un mal desempeño del Gobierno entrante, respondió que le desea éxito a la próxima administración.

“Nosotros lo vamos a apoyar con intensidad, siempre que esas propuestas y esos proyectos de ley vayan en beneficio de los chilenos; en eso no nos perdemos. Y lo segundo: cuatro años es bastante tiempo, y para eso tenemos que esperar”, remarcó.

Al preguntarle si no descarta una nueva candidatura, subrayó: “Franco es un tremendo líder, tiene conocimiento, tiene experiencia, ha sido valiente; dejó a su familia por hacer una campaña, nunca ha vivido del Estado”. Y ante la pregunta de si no se descarta que participe en un nuevo proceso electoral, aclaró: “Absolutamente, no”.

