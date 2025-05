Presidente de Chile Transparente: “El Estado se ha mostrado tolerante a esta cultura del abuso de licencias médicas”

El presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, se refirió en CNN Chile al caso de los 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

El presidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, analizó en el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile el caso de los más de 25 mil funcionarios que habrían salido del país mientras se encontraban con licencia médica.

En ese contexto, la Contraloría General de la República (CGR) anunció este jueves la apertura de un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), con el fin de investigar posibles fallas en los controles internos.

La investigación se originó a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 9, publicado el martes 20 de mayo, donde la CGR reveló que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades estatales habrían infringido el período de reposo indicado en sus licencias médicas al salir del país entre 2023 y 2024. En ese tiempo, se les otorgaron 35.585 permisos médicos.

Ferreiro advirtió sobre las consecuencias de esta situación para el sistema de salud: “Este tema no le quita dinero a la Isapre, no le quita dinero a Fonasa, le quita dinero al resto de las prestaciones de salud. Aquí hay listas de espera que se alargan y se eternizan porque no hay recursos, en parte porque han sido destinados a financiar licencias médicas que no proceden”.

También destacó la capacidad técnica de la CGR para desarrollar esta investigación, que incluyó el cruce de bases de datos con la Policía de Investigaciones (PDI): “Lo que ha hecho la Contraloría es algo que no puede hacer cualquiera, que es cruzar bases de datos que son en general reservadas. Acceder a las bases de datos de la PDI y cruzarlas con los RUT de las licencias médicas no está al alcance de cualquiera. Probablemente pueda estarlo si, a consecuencia de este escándalo, se legisla y se permite un cruce más masivo y automático de bases de datos”.

Ferreiro planteó que el problema es parte de un fenómeno que se arrastra desde hace años, pero que se ha agravado: “La cultura del abuso de la licencia médica no es nueva, pero ha llegado en el último tiempo a niveles, creo yo, realmente inaceptables. Este caso, los viajes al exterior, es escandaloso, pero lo que hay detrás es un fenómeno masivo, muy significativo, en que se gastan demasiados recursos públicos en formas de microcorrupción privada”.

A modo de ejemplo, citó cifras comparativas que muestran una disparidad entre el sector público y el privado: “La gente se acostumbró a abusar de las licencias médicas. No todo el mundo, por cierto, pero una cantidad demasiado significativa. En 2017, el promedio de días de licencia médica en Isapre era de 7 u 8 días. Hoy estamos en 16 días. En el caso de trabajadores del sector privado, el promedio es de 10 días al año, mientras que en el sector público es de 26 o 27 días. Es difícil pensar que los funcionarios públicos se enferman dos veces y media más que los privados. Aquí hay incentivos distintos: en el sector público se paga íntegra la licencia, no hay descuento, y el sistema de control es probablemente muy débil”.

Respecto a los incentivos que, a su juicio, explican parte del fenómeno: “Durante los primeros tres días de licencia, en general, no se pagan. Pero la licencia corta, de hasta diez días, en el sector público se paga íntegramente por definición del Estado. Y eso explica, creo yo, una buena parte de la mayor frecuencia de uso de licencias médicas en el sector público. La otra dimensión tiene que ver con que el Estado se ha mostrado, yo diría, tolerante a esta cultura del abuso de licencias médicas”, concluyó.

