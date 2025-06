Presidente Boric afirma que no tendría problema en invitar a la DC al Gobierno

El jefe de Estado señaló en Tolerancia Cero que las diferencias dentro del progresismo son más bien de identidad que de fondo. Por lo mismo, enfatizó en la necesidad de ampliar la coalición.

El Presidente Gabriel Boric, en una edición especial de Tolerancia Cero de CNN Chile, se refirió a los dinamismos que ha tenido su Gobierno en la conformación de alianzas, en un año marcado por la carrera presidencial y las elecciones parlamentarias.

Consultado por el panel sobre los motivos de su cambio de postura respecto a la integración de la Democracia Cristiana (DC) al Gobierno, el jefe de Estado expresó que, cuando uno observa las diferencias dentro del progresismo, estas son de identidad, pero no de fondo. Esto, en un contexto en el que —según explicó— existen sectores que promueven programas distintos, algunos de los cuales vulneran principios democráticos. Por tanto, en momentos claves, el mandatario destacó que ha existido acuerdo con la DC.

“Y eso yo creo que es positivo, y creo que es bueno seguir sumando y tener una coalición y un proyecto que sea más amplio que el que empezó. A mí me sorprende mucho cuando se critica diciendo: ‘como ustedes eran chicos, decidieron ser más grandes’. La política es el arte de sumar mayorías, no de quedarse siendo chicos para no cambiar nada”, subrayó.

En esa línea, reiteró que para gobernar se requieren grandes mayorías y no encasillarse en grupos aislados, ya que “no se trata de quedarse tranquilo con convicciones que, al final, no cambian nada”.

Al preguntarle sobre si invitaría a la DC al Gobierno, aclaró que no tendría inconvenientes, aunque reconoció que es poco probable que en este momento quieran sumarse.