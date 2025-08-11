Presidenta del PS dice que asesor económico de Jara “no pertenece al Socialismo Democrático” y debe consensuar las diversas visiones del programa

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, destacó que, pese a los reparos del asesor económico de Jeannette Jara sobre que el sueldo mínimo alcance los 750 mil pesos, es importante estar abiertos a la discusión. Asimismo, señaló que Luis Eduardo Escobar debe escuchar las distintas visiones que se le plantean en diversas materias.

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero a las declaraciones del encargado económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

Consultada por la periodista Paula Escobar sobre si Escobar habló a título personal respecto a las definiciones económicas en una entrevista en La Tercera, Vodanovic indicó que “él señaló haber conversado con la candidata, pero en su rol articulador debe escuchar las distintas visiones que se le plantean y hacer una síntesis importante en diversas materias”.

En ese sentido, la senadora destacó que para el progresismo son clave las propuestas que apunten al crecimiento económico y al avance hacia un empleo de calidad. Por ello, subrayó que Escobar “tendrá que buscar la forma de consensuar” y valoró la trayectoria del economista.

“Espero que pronto tengamos definiciones claras para despejar dudas y, sobre todo, para poder hablar del programa”, agregó.

Sobre el debate suscitado por la negativa de Escobar a que el sueldo mínimo quede en 750 mil pesos, Vodanovic afirmó: “Nosotros quisiéramos que efectivamente pudiéramos hablar de un sueldo vital, no solo de este sueldo mínimo que es muy bajo” y enfatizó que “no se pueden censurar las opiniones”.

Respecto a los reparos técnicos de Escobar sobre esta materia, señaló: “Debemos ser capaces de sostener discusiones; tal vez técnicamente tenga razón en que no se puede implementar ahora, pero quizás sí se pueda en un segundo o tercer año de gobierno”.

Finalmente, aclaró que Escobar “tampoco pertenece al socialismo democrático; hoy lidera un grupo con distintas personas y visiones”.