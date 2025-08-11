#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Presidenta del PS dice que asesor económico de Jara “no pertenece al Socialismo Democrático” y debe consensuar las diversas visiones del programa

Por CNN Chile

11.08.2025 / 23:51

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, destacó que, pese a los reparos del asesor económico de Jeannette Jara sobre que el sueldo mínimo alcance los 750 mil pesos, es importante estar abiertos a la discusión. Asimismo, señaló que Luis Eduardo Escobar debe escuchar las distintas visiones que se le plantean en diversas materias.

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero a las declaraciones del encargado económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar.

Consultada por la periodista Paula Escobar sobre si Escobar habló a título personal respecto a las definiciones económicas en una entrevista en La Tercera, Vodanovic indicó que “él señaló haber conversado con la candidata, pero en su rol articulador debe escuchar las distintas visiones que se le plantean y hacer una síntesis importante en diversas materias”.

En ese sentido, la senadora destacó que para el progresismo son clave las propuestas que apunten al crecimiento económico y al avance hacia un empleo de calidad. Por ello, subrayó que Escobar “tendrá que buscar la forma de consensuar” y valoró la trayectoria del economista.

“Espero que pronto tengamos definiciones claras para despejar dudas y, sobre todo, para poder hablar del programa”, agregó.

Sobre el debate suscitado por la negativa de Escobar a que el sueldo mínimo quede en 750 mil pesos, Vodanovic afirmó: “Nosotros quisiéramos que efectivamente pudiéramos hablar de un sueldo vital, no solo de este sueldo mínimo que es muy bajo” y enfatizó que “no se pueden censurar las opiniones”.

Respecto a los reparos técnicos de Escobar sobre esta materia, señaló: “Debemos ser capaces de sostener discusiones; tal vez técnicamente tenga razón en que no se puede implementar ahora, pero quizás sí se pueda en un segundo o tercer año de gobierno”.

Finalmente, aclaró que Escobar “tampoco pertenece al socialismo democrático; hoy lidera un grupo con distintas personas y visiones”.

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

Cultura ¡Y llegó la nueva era! Taylor Swift anuncia nuevo álbum The Life of a Showgirl
Evelyn Matthei propone bajar impuesto del 27% al 23% sin gradualidad y critica postura del PC
"Sería gracioso si no fuera trágico": Mansuy arremete contra la burocracia estatal en caso Correa en Quilpué
Presidenta del PS dice que asesor económico de Jara "no pertenece al Socialismo Democrático" y debe consensuar las diversas visiones del programa
"Condenar el genocidio no es ser cómplice del terrorismo de Hamás": Rincón y el repudio al asesinato de periodistas en Gaza
"La crisis de los intelectuales públicos": El minuto de confianza de Alfredo Joignant