Este domingo 4 de julio se constituye la Convención Constitucional, en un proceso de inauguración que abrirá las puertas del ex Congreso a los 155 convencionales constituyentes.

Con miras a esa jornada histórica, en Aquí Se Debate un grupo de convencionales conversó respecto a una de las primeras decisiones que tomará la instancia: definir quién la presidirá.

Ignacio Achurra (D14) aseguró que desde el Frente Amplio han levantado el nombre de Elisa Loncón, la convencional representante del pueblo mapuche. “Sería una señal importante que una mujer tremendamente preparada como Elisa, que dé cuenta de este nuevo Chile plurinacional, pueda asumir la presidencia”, afirmó el convencional de Convergencia Social.

En la vicepresidencia, continuó Achurra, proponen a Jaime Bassa (D7), debido a sus conocimientos en derecho constitucional.

Por su parte, Pablo Toloza (D3) señaló que aún no tiene un nombre pensado para ese rol. “Son 155. Creo que los 155 que son constituyentes tienen todas las capacidades de ser presidentes”, planteó. En esa línea, sí se mostró de acuerdo a establecer exigencias mínimas, como la paridad y que “idealmente sean de regiones”.

“Nadie puede vetar a nadie“, agregó. Además, señaló que desde Chile Vamos aún no han tomado una decisión en ninguna dirección, por lo que de momento no tendrían definido llevar una carta para dicho cargo.

Alondra Carrillo (D12) indicó que desde las bases que apoyaron su candidatura establecieron que quien presidiera la Convención Constitucional debiera ser “una mujer indígena”, debido al rol “simbólico y representativo de este momento, y que va a consagrar un proceso constituyente feminista, plurinacional, popular”. Y en ese sentido, Elisa Loncón es también un nombre que respaldaría.

“Pero para mí la paridad no es un techo para la presencia de mujeres. Es un mínimo democrático. No significa que junto a cada mujer que ocupe un cargo de representación deba haber un hombre, no es parte del espíritu de la paridad ni de su propósito”, añadió la ex vocera de la Coordinadora 8M.

Ricardo Montero (D18), expresó que desde su sector proponen ampliar la mesa directiva, más allá de la decisión que se tome el domingo. “Creemos que tiene que haber una mesa de siete personas, paritaria, representativa, con presencia de pueblos originarios. Que sea una mesa que pueda ir rotando”, afirmó.