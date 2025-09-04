Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.

Con el inicio de septiembre, las familias ya comienzan a preparar los menús para las Fiestas Patrias, pero este 2025 la parrilla vendrá con un costo mayor debido al alza en productos clave como la carne, el pan y las verduras.

En entrevista con CNN AM, la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza, explicó que los precios pueden variar significativamente según el lugar de compra.

“Un lomo en el supermercado puede llegar a costar hasta 23 mil pesos el kilo, mientras que en carnicerías se encuentra en torno a los 16 mil. Y si se compra con anticipación, es posible hallarlo incluso en 12 mil pesos”, detalló.

De acuerdo con sus estimaciones, una parrillada individual puede fluctuar entre 5 mil y 8 mil pesos por persona, considerando cortes de carne, embutidos, papas, ensaladas y pebre. A esto se suman el pan —cuyo kilo de marraqueta bordea los 2.200 pesos—, bebidas que rondan los 2 mil pesos por litro y postres tradicionales como el mote con huesillo, que alcanza los 900 pesos por porción.

Otro factor a considerar son los cuatro días de celebración, que multiplican los costos. A esto se añaden los gastos en fondas, donde los valores suelen ser más elevados.

La académica recomendó planificar con anticipación, cotizar en distintos puntos de venta y compartir los gastos familiares para evitar un fuerte desbalance en los presupuestos de octubre. “La idea es armar un menú con tiempo, priorizar lo que más se consume en la familia y buscar mercados alternativos que permitan abaratar los costos”, enfatizó.